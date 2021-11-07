الطماطم تعاود الارتفاع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-11-2021

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة ارتفاعها اليوم الأحد 7-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 5الي 6جنيهات بدلا من 4جنيهات امس،البطاطس8الي 10جنيهات والجزر 6جنيهات،والبصل الاحمر 5جنيهات،والكوسة7جنيهات ،والخيار 6 جنيهات ،والفلفل الرومي 8 جنيهات،الباذنجان الرومي 5جنيهات،لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح بين 65جنيها الي 100 بوزن 25كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 150جنيها، في محافظات الصعيد ،وسجل البصل جنيهين ونصف والخيار والجزر 3جنيهات والليمون 5 جنيهات ،والبصل جنيهان ونصف .

أسعار الخضروات اليوم

و اكد التجار أن حزمة البقدونس ، الكسبرة ،الشبت او الجرجير بخمسين قرش ،والملوخية جنيهين للحزمة -للمستهلك -،والبامية22جنيها للكيلو ،والبسلة 20جنيها ،والفلفل الألوان 18جنيها،والقثاء 6.5جنيه، والخيار 3إلى 6جنيهات ،والباذنجان الرومي 4جنيهات الي 5.

أسعار الخضروات

وافاد التجار أن سعر ورق العنب 45جنيها،والفلفل الحار الأحمر 15جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات ،والكوسة 8جنيهات،والفلفل الألوان 14الي 20 جنيها، والفاصوليا7الي 10جنيهات،البطاطس 10جنيهات،والفلفل الرومي من 6الي 7جنيهات ،والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط من 5الي 7جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحار / الرومي 7 جنيهات،والباذنجان العروس من 3الي4جنيهات،والجزر 6.5الي 8جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليامن 7الي 10جنيهات ،والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو ، والليمون10جنيهات.

و أشار التجار الي أن الجوافة تراوحت بين 5.5إلى 7.5جنيه،الموز البلدي من 10الي 12جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا، والبلح 5جنيهات .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن الرمان تأرجح بين 6.5 إلى 7.5جنيه،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

واوضح التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 20الي 25 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

والمح التجار الي أن سعر المانجو تراوح بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة-والمانجو الفص 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيهابدلا من 35جنيها.

والمح التجار الي أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها ،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 7جنيهات .