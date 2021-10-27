اقتصاد وأسواق

الطماطم تصعد.. ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-10-2021

تباين أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر
الصاوي أحمد 9:50 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 9:50 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأربعاء 27-10-2021 ، وسجلت الطماطم 6 جنيهات بدلا من 5، والخيار 8 جنيهات للكيلو بدلا من 6.5، الفلفل الحامي أو الرومي 8 جنيهات، والجزر من 6.5 إلى 8 جنيهات، الباذنجان العروس أو الكوسة 6.5 جنيه لكل كيلو لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة بـ 45 جنيها، وبسوق أكتوبر 50 جنيها للقفص بوزن 22 كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 85 جنيها، في محافظات الصعيد.

وأشار التجار أن ربطة البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير بخمسين قرشا، والملوخية جنيهين، والبامية 30 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 15 إلى 25 جنيها، والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 5 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

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أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلى أن ورق العنب 50 جنيها، والفلفل الحار الأحمر 15 جنيها، والفلفل الحامي 7 والكوسة 6.5 جنيه إلى 8، والفلفل الألوان 13 جنيها إلى 25، والفاصوليا 10، البطاطس 9 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الفلفل الحار /الرومي يتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 2.5 إلى 7 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات إلى 10 ، والبامية 30 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

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أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلى أن الجوافة تراوحت بين 5 إلى 6.5 جنيه، الموز البلدي من 10 إلى 15 جنيها، والموز المستورد 30 جنيها، والبلح البرحي 35 جنيها ، والتفاح الأخضر 16 جنيهًا.

وأكد التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 12 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 15 إلى 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 15 جنيها للكيلو الواحد، الكنتالوب 15 جنيها.

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أسعار المانجو اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب النوع -والمانجو الفص بـ 80 جنيها ، والعويسي من 35 إلى 40 والنعومي 35 جنيها.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها ، والخوخ البلدي 15 إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 8 ، والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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