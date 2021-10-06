الطماطم تصعد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6-10-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأربعاء 6-10-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات بدلا من 9 أمس، والخيار 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، الباذنجان الرومي 5 والباذنجان العروس 8.5 جنيه ، والفلفل الرومي والبطاطس والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيها إلى 20 والبصل الأبيض 4 جنيهات، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور 125 جنيها وبسوق أكتوبر لتجارة الجملة 150 جنيها للقفص بوزن 20 كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في الصعيد.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن ربطة البقدونس أو الكسبرة أو الشبت أو الجرجير بـ 50 قرشا، والملوخية جنيهين للربطة ، والبامية 16 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها ، والقثاء 3.5 إلى 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلى أن ورق العنب بـ 55 جنيها ، والفلفل الحار الأحمر أو الشطة 8 جنيهات للكيلو ، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيها، والفاصوليا 12 جنيها، والبطاطس 6.5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

وكشف التجار أن الفلفل يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 12 جنيها، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن أسعار الجوافة تراوحت بين 3.5 إلى 10 جنيهات، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15، والموز المستورد 30، والبلح البرحي 30 ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

وأفاد التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20 والتفاح الأحمر 17 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر العنب الأسود 25 جنيها ، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر، والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

ونوه التجار إلى أن متوسط سعر المانجو بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو – حسب النوع -والمانجو الفص 70 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 30 جنيها.

وكشف التجار أن سعر المانجو الفونسو 35 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 6.5 جنيه إلى 15 ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 إلى 12 جنيها ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.