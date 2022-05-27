الطماطم تصعد .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27-5-2022

تماسكت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 27-5-2022، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والثوم 6 جنيهات، الباذنجان والفلفل من 5 إلى 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات إلى 6 جنيهات والليمون من 15 جنيها إلى 16 جنيها، والبطاطس 5 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجل سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 80 جنيها إلى 200 جنيه، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات ونصف، والباذنجان العروس 3 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف، والبطاطا 5 جنيهات، الخضرة كالبقدونس، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا، البسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان من 10 إلى 20 جنيها، والباذنجان الأبيض من جنيهين ونصف إلى 7 جنيهات، والباذنجان الملون من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الحار أو الشطة من 5 إلى 8 جنيهات ، والفلفل الحامي الاخضر البلدي من 6 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي من 4 إلي 8 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس تراوح من جنيهين ونصف إلى 7 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات،والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها ،والبامية 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الاحمر 20 جنيها ،والعنب الاخضر 10جنيهات ،والمشمش 12جنيها بدلا من 15 جنيها ،و الجوافة 15 جنيها ،الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وذكر التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها،والافوكادو 25 جنيها، والخوخ 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر العنب الاحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 5جنيهات إلى 8 جنيهات .

وقال التجار أن البرتقال أبو سرة 10جنيهات،واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .