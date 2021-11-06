الطماطم تصعد.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-11-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم السبت 6-11-2021، وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلي 5.5 جنيه بدلا من 5، البطاطس 8 إلي 10 جنيهات بدلا من 9، والبصل الأحمر 5جنيهات، والكوسة، والخيار والفلفل الرومي 6 إلي 8، الباذنجان الرومي 5 جنيهات، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

قال تجار إن سعر عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح بين 65 جنيها إلي 90 بسوق بوزن 25 كجم، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 120 جنيها، في محافظات الصعيد وسجل البصل جنيهين ونصف والخيار جنيهين ونصف إلي 5 جنيهات والبصل جنهين ونصف.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن ربطة البقدونس أو الكسبرة، الشبت وكذلك الجرجير بنصف جنيه، والملوخية جنيهين للحزمة للمستهلك، والبامية 22 جنيها للكيلو، والبسلة 20 جنيها، والفلفل الألوان 14جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والخيار 3 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات إلي 5.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن ورق العنب بـ45 جنيها، والفلفل الحار الأحمر 15جنيها، والفلفل الحامي 8 والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 إلي 20 والفاصوليا 7 إلي 10، البطاطس 10جنيهات، والفلفل الرومي 6 إلي 8 جنيهات، والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط 5 إلي 7جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن الفلفل الحار أو الرومي بـ 8 جنيهات، والباذنجان العروس 3 إلي 5 جنيهات، والجزر 6.5 إلي 8جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 إلي 10 ،والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

وأشار التجار الي أن الجوافة تراوحت بين 5.5 إلى 7.5جنيه، الموز البلدي من 10 إلي 12جنيها، والموز المستورد 30 جنيها، والبلح البرحي 35جنيها، والتفاح الأخضر 12 إلي 30 جنيهًا، والبلح بـ5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

واكد التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 7.5جنيه، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 20 إلي 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات، والعنب الأحمر 25جنيها، والتين 8 إلي 15جنيها للكيلو الواحد، الكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب النوع- والمانجو الفص ب 80 جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40 والنعومي 30جنيها بدلا من 35.

وإشار التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها، والمانجو دبشة 25 جنيها، والكمثرى 20 جنيها، والخوخ البلدي 15 إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 7جنيهات.