الطماطم تسجل 6 جنيهات والفواكه تعاود الاستقرار

الصاوي أحمد: سجلت أسعار الخضراوات هدوءا اليوم السبت، عقب عودة وانتظام العمل في الحقول بعد نهاية عطلة عيد الأضحى، خاصة مع تراجع معدلات السحب حاليا من الأسواق. وأكد تجار خضراوات وفاكهة في الجيزة أن أسعار الطماطم 6 جنيهات للكيلو، البطاطس 3.5 جنيه في المتوسط، موضحين أن البصل الأصفر سجل 2.5 جنيه، الكوس

الصاوي أحمد:

سجلت أسعار الخضراوات هدوءا اليوم السبت، عقب عودة وانتظام العمل في الحقول بعد نهاية عطلة عيد الأضحى، خاصة مع تراجع معدلات السحب حاليا من الأسواق.

وأكد تجار خضراوات وفاكهة في الجيزة أن أسعار الطماطم 6 جنيهات للكيلو، البطاطس 3.5 جنيه في المتوسط، موضحين أن البصل الأصفر سجل 2.5 جنيه، الكوسة 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 27 جنيها.

وأكدوا أن سعر حزمة الملوخية 1.5 جنيه، الفلفل الألوان 12 جنيها، والثوم البلدي 21 جنيها، كما سجلت أسعار الفاكهة، “الجوافة 7 جنيهات، الرمان 6 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح الأمريكي 23 جنيها”.