الطماطم تستقر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14-11-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 14-11-2023 وتأرجحت الطماطم بين 8 جنيهات إلي 10 جنيهات والبصل 20 و 25 جنيها والكوسة والخيار 8 جنيهات للكيلو والباذنجان الرومي 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات والفلفل والقلقاس 16 جنيها طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 10 جنيهات والبامية والبسلة 35 جنيها.

وقال التجار إن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 5 جنيهات،والباذنجان الأبيض 6 جنيهات والباذنجان المخدد 6 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلي 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 14 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 20 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 10 جنيهات.

ونوه التجار إلى أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 50 جنيها والعنب الأحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 15 جنيها إلى 20 جنيها.

وأوضح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الكاكا 15 جنيها والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10 جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها.

وأفاد التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحى 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيها.