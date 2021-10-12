الطماطم ترتفع مجددا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-10-2021

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الثلاثاء 12-10-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 إلى 8 بدلا من 6.5 جنيه أمس، والخيار استقر بين 5 إلى 6.5 جنيه، والموز 12 و الجزر ، والبطاطس والكوسة 9 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والبصل الأصفر والأحمر 4 جنيهات، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة سجلت 140 جنيها بدلا من 125 جنيها ، وبسوق أكتوبر 150 جنيها للقفص بوزن 22 كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في محافظات الصعيد.

وذكر التجار أن حزم البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير بـ 50 قرشا للواحدة ، والملوخية جنيهين، والبامية 16 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها، والقثاء 5 إلى 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن ورق العنب بـ 46 جنيها ، والفلفل الحار الأحمر أو الشطة 8 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات علي الأقل ، والفلفل الألوان 20 جنيها علي الأكثر ، والفاصوليا تراجعت إلى 10 جنيهات بدلا من 12 جنيها والبطاطس 8 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وافاد التجار بأن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان العروس 8.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 10 جنيهات ، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن أسعار الجوافة تراوحت بين 3.5إلى 7.5 جنيه مقابل 10 مؤخرا، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 30 جنيها، والبلح البرحي 40 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

وتابع التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 16 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 25 جنيها ، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب النوع والجودة -والمانجو الفص سجلت 70 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 35 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.