اقتصاد وأسواق

الطماطم ترتفع في سوق العبور والقفص يصل إلى 100 جنيه

قفزت أسعار الطماطم بشكل كبير في الأسواق
الصاوي أحمد 1:34 ص, الأحد, 15 مارس 20 1:34 ص, الأحد, 15 مارس 20

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ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق حاليا وسجل القفص زنة 22 كيلو في سوق العبور 100 جنيه مقابل 60 جنيه قبل فترة الإجازة .

وأرجع تجار في الأسواق أسباب ارتفاع اسعار الطماطم نتيجة توقف الجمع دون وجود نقص في المحصول حسب توقع البعض،حيث تم البدء قبل أيام بجمع خضار العروة الشتوية.

وأكدوا أن هناك تفاوتا غير مسبوق “عشوائية “في التسعير نتيجة وجود نوعين من المنتج أحدهما متواجد قبل الإجازة لدي التجار -قبل الخميس-والثاني تم جمعه في نفس اليوم.

وعن أسعار الخضروات في سوق العبور فقط تفاوتت بشكل غير مسبوق وسجلت الكوسة -طبقا للتجار -ما بين نصف جنيه إلي جنيه ونصف للجديدة والباذنجان تراوح من 3 إلي 6 الجديد، والخيار من 2 إلى 3.5جنيها.

وأوضح التجار أن سوق العبور تعرض لهطول أمطار غير مسبوقة تراكمت معها طبقة طينية دفعت الزبائن للإحجام عن الزيارة وأيضا تذبذب كبير في الأسعار نتيجة هطول السيول والأمطار .

ولفت التجار إلى أن حركة النقل من وإلى سوق العبور لا تزال متدهورة وأن التحميل من المزارع إلى السوق لا يزال غير مستقر، وأن السوق يحتاج إلى يومين على الأقل لعودته لمعدلاته الطبيعية.

وأوضح التجار أن سعر الطماطم سجل في بداية التعاملات 50 و60جنيها -السبت -مقابل 35 جنيها الجمعة فقط وأخر اليوم اختفت من السوق قبل أن تسجل 100 جنيه في القفص ولا توجد توقعات من استمرار ارتفاعها أو عودتها للتراجع مرة اخري .

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بقلم الصاوي أحمد

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