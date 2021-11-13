الطماطم ترتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13-11-2021

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات ، البطاطس بين 9 إلى 10 جنيهات بدلا من 8 والكوسة 6.5 جنيه ، البصل من 5 إلى 6 جنيهات ، والباذنجان العروس 3.5 إلى 5 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح بين 60 إلى 80 جنيها بوزن 20 كجم بدلا من 4، بينما سجل القفص وزن 30 كجم 100 جنيه، في الصعيد ، والبصل جنيهين، والخيار والجزر 3 جنيهات ونصف ، والليمون 4 والبطاطس 6 جنيهات، والخيار جنيهين والكوسة 4.

أسعار الخضروات اليوم

واضاف التجار أن ربطة الخضار مثل البقدونس، الكسبرة ، الشبت والجرجير بخمسين قرشا – للمستهلك – والملوخية جنيهين للربطة والبامية 22 جنيها للكيلو ، والبسلة 16 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والخيار 4 إلى 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات إلى 5.

أسعار الخضروات

واكد التجار أن ورق العنب بـ 40 جنيها، والفلفل الحار الأحمر 14 جنيها، والفلفل الحامي 6.5 والكوسة 6.5 جنيه، والفلفل الألوان 14 إلى 20 والفاصوليا 7 إلى 10، البطاطس 10 جنيهات، والفلفل الرومي 4 إلى 8 جنيهات، والكرنب 10 جنيهات للواحدة والقرنبيط 3 إلى 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن الفلفل الحار أو الرومي بـ 6 جنيهات، والباذنجان العروس 2.5 إلى 5 جنيهات، والجزر 6.5 إلى 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 إلى 10، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو، والليمون 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن الجوافة 10 جنيهات، الموز البلدي من 12 إلى 15 جنيها، والموز المستورد 30 جنيها، والبلح البرحي 35 جنيها، والتفاح الأخضر 12 إلى 30 جنيهًا، والبلح بـ 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 8.5 جنيه، والتفاح الأصفر 30 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 17.5 جنيه، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلى أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 8 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو –حسب الجودة- والمانجو الفص بـ 80 جنيها ، والعويسي من 35 إلى 40 والنعومي 30 جنيها.

أسعار المانجو

وأفاد التجار أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها، والمانجو دبشة 25 جنيها، والكمثرى 20جنيها، والخوخ البلدي 15 إلى 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.