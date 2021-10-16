الطماطم ترتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-10-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم السبت 16-10-2021 ، وسجلت الطماطم 7 جنيهات بدلا من 5 أمس والبطاطس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات بدلا من 5 ، والموز 10 إلى 15 و الجزر 10 جنيهات ، والكوسة 8، والبصل الذهبي 4 جنيهات، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة سجل 120 جنيها ، وبسوق أكتوبر 130 جنيها للقفص وزن 22 كجم ، بينما وصل القفص وزن 37 كجم إلى 230 جنيها في محافظات الصعيد.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن ربطة الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير بـ 50 قرشا للواحدة ، والملوخية جنيهين، والبامية 25 جنيها مقابل 15 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيها، والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن ورق العنب بـ 46 جنيها ، والفلفل الحار الأحمر ، الشطة 8 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 12 جنيها ، والفاصوليا 7 جنيهات إلى 10، البطاطس 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وافاد التجار أن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات إلى 10 ، والبامية 25 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

وذكر التجار أن الجوافة تراوحت بين 3.5 إلى 10جنيهات، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 30 جنيها، والبلح البرحي 35 جنيها ، والتفاح الأخضر 16جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات ،والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح السوري 16 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 25 جنيها ، والعنب البلدي 7 جنيهات، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة – والمانجو الفص بـ 80 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 35 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.