الطماطم ترتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-8-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الثلاثاء 1-8-2023 وارتفعت الطماطم إلى 9 جنيهات والخيار 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه والليمون 32 جنيها والفلفل 16 جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها والبصل 20 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلى 180 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 16 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها علي الأقل والليمون 10 إلى 16 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها والعنب الـحمر 20 جنيها و العنب الأخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهاوالبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .