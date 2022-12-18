الطماطم ترتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 18-12-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الأحد 18- 12- 2022 ، وقفزت الطماطم إلى مابين 7.5 جنيه إلي 8 جنيهات للكيلو بدلا من 6.5 جنيه أمس، بينما تراوحت البطاطس بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بدلا من 12 جنيها ، والباذنجان الرومي تراجع إلى 5 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 150 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 8 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 175 قرشا إلى 3.5 جنيه للواحدة،والبروكلي 8 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 7 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا ارتفع إلى 6.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير جنيه ،والبسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات، والفلفل الألوان 10/ 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات ،والخيار 8 إلي 12 جنيها.

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 14جنيها،والكوسة 8 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات،والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14جنيها،والثوم 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال تراوح بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والجوافة 6.5/ 12 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 15 إلى 17.5 جنيه ، والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والأفوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 25 جنيها،والكمثرى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 16 جنيها إلى 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والشمام 6 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة علي الأقل.

وذكر التجار أن سعر التين الابيض 15 إلى 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.