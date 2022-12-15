الطماطم ترتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 15-12-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التفاوت اليوم الخميس 15- 12- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات بزيادة جنيه ونصف ،الباذنجان والخيار البلدي 10 جنيهات ،والفاصوليا 8 جنيهات ،والبطاطس والفلفل الحامي 12 جنيها للكيلو ،والخس الكابوتشا 5جنيهات بسوق القطاعي.

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 4 جنيهات،والخيار 5 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12جنيها ،والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 12جنيها،والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار البلدي 8/ 10 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16جنيها،والكوسة 5 جنيهات،البطاطس 10 جنيهات إلى 12جنيها ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات،والملوخية جنيهين ونصف ، والليمون 12 جنيها،والثوم 13 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات،والجوافة 12 جنيها،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها ،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 25 جنيها،والكمثرى 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 35جنيها إلى 40 جنيها ، والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة علي الاقل .

وذكر التجار أن سعر التين الابيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات،والبرتقال البلدي 10 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .