الطماطم ترتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 24-10-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 24- 10- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه بدلاً من 6.5 جنيه أمس ،والباذنجان الابيض والاسود والملون 10 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها،والفلفل الالوان 20 جنيها ،والجزر 10 جنيهات بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 95 جنيها إلي 150 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 6 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة للمستهلك ،والبروكلي 15 جنيها ، والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 12 جنيها للكيلو ، والسبانخ 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والفلفل الألوان من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن البصل الاحمر 5جنيهات ،والبصل الأصفر 6 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والفلفل الرومي 12جنيها ، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البطاطس 12 جنيها،والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والجزر 12 جنيها،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والثوم 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الجوافة تراوح من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والرمان من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، والعنب الاخضر 15 جنيها ، والعنب الأحمر 12.5جنيه ، والمشمش 35 جنيها ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 8 إلى 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الزبدة 20 جنيها ،والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها ، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ، الكنتالوب 12 جنيها ، والشمام 10 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر التين الابيض 15جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8 إلي 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .