أسعار الخضراوات والفاكهة الخميس ​26-3-2020.. الطماطم ترتفع

ارتفعت أسعار الخضراوات في الأسواق، اليوم الخميس 26- 3- 2020، وتراوحت الطماطم بين 6 و10جنيهات مقابل 5 أمس، بينما انخفضت أسعار الملوخية إلى 7.5جنيه، مقابل 10 جنيهات، طبقًا لتجار في الأسواق.

وأكدوا أن الفاصوليا سجلت 10 جنيهات، مقابل 12، والبطاطس من 3.5 إلى 4 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، والكرنب سجل 7.5 للواحدة، والفلفل الرومي والحامي 14 جنيهًا، والبصل الجديد 5، والخيار الصوب 8، والكوسة 6 جنيهات، والجزر 6، والبصل الأحمر 13 جنيهًا، والأصفر 9، والبسلة 8، والباذنجان العروس الأبيض 12 جنيهًا، والأسود 7.5، والرومي 6.

وأوضح التجار أن الفلفل الألوان تراوح من 30 إلى 32 جنيهًا، والسبانخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، وورق العنب 50 جنيهًا، والقرنبيط 10 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12، والكابوتشا 3.5، وربطة الخضرة مثل الكسبرة، والبقدونس، والشبت 50 قرشًا، والليمون 14 جنيهًا، والكرفس والجرجير 100 قرش، والخس جنيهان.

وطبقًا للتجار فإن سعر الموز انخفض قليلًا وسجل 8.5 جنيه بدلًا من 10 جنيهات، والبرتقال أبوسرة من 6.5 إلى 10 جنيهات، والتفاح الأحمر 25 جنيهًا، والرمان 15، والتفاح الأخضر 22 جنيهًا، والكانتالوب 6.5، والجوافة من 8 إلى 12 جنيهًا، والعنب الأخضر 20 جنيهًا، والفراولة 5.5 جنيه.

وتنشر “المال” أسعار الخضراوات والفواكه في سوق العبور، اليوم الخميس، وتراوح قفص الطماطم من 50 إلى 100 جنيه، والكيلو من 2.5 إلى 5.5 جنيه، والبطاطس 2 جنيه، والفاصوليا 8 جنيهات، وسعر كيلو البصل الجديد 3.5، والبصل أحمر خزين 9 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الرومي الصوب 9 جنيهات، والفلفل الحامي 8، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه، والعروس 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات.

وسجلت الكوسة 2- 3 جنيهات، والخيار البلدي 4، والصوب 5، والقلقاس 5 جنيهات، والثوم 3.5، والملوخية 4.5 جنيه، والبسلة 6.5.

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2 و4 جنيهات، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات، واللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2 و4 جنيه، فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 و5 جنيهات.