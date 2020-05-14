الطماطم ترتفع .. أسعار الخضراوات والفاكهة الخميس 14-5-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق الخميس 14-5-2020 خاصة مع اقتراب موسم عيد الفطر حيث يحتجز المزارعون محاصيلهم لما قبل العيد مباشرة ،وارتفع سعر قفص الطماطم بسوق العبور بقيمة 20جنيها

و أكد عدد من تجار الخضراوات أن السوق انخفضت فيه أسعار الباذنجان والفلفل لما قبل التسعينات، حيث وصل سعر الكيلو لـ 2جنيه ،كما نجحت مبادرات ضد الغلاء في ترسيخ تواجدها في السوق .

و أوضح التجار أن انخفاض سعر الخضراوات ساهم في نجاح هذه المبادرات لاسيما مع المغالاة في سوق التجزئة لبيع الخضراوات والفاكهة، عروض جديدة قام بها التجار وأصحاب محالّ الخضراوات والفاكهة حيث يتم بيع 2كيلو بصل أحمر بـ10 جنيهات و4 كيلو بطاطس تحمير بـ10 جنيهات .

المبادرات تساهم في تخفيض سعر الخضراوات في بعض المناطق

وانتشرت هذه المبادرات في مناطق شبرا وبهتيم والعبور وغيرها وسجل 10كيلو بطاطس رفيعة 20 جنيهًا، و4 كيلو طماطم 20جنيها ، و2.5 كيلو خيار و3 كيلو كوسة و4 كيلو جزر و2.5 كيلو فاصوليا بـ20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الخضراوات في سوق العبور يختلف عن سوق التجزئة؛ لأنه يتم احتساب تكاليف النقل والأجور وإيجارات المحالّ والعمالة، وأيضًا الفاقد من الثمار، كل ذلك تتم إضافته على سعر الكيلو.

ولفتوا إلى أن المبادرات الشعبية تجلب الخضراوات الخاصة بها من الأرض الزراعية مباشرة، بخلاف الأسواق المتخصصة التي تضيف هذه الأسعار على السعر النهائي.

وكشفوا أن هذه الأسعار والعروض تجلب الشرائح الأكثر شرائية من الزبائن التي تتجه للتخزين، خلال الفترة الحالية، حيث يوجد الكثير من اتجاهات التخزين من المستهلكين

أسعار الخضراوات اليوم

ورق عنب بناتى: 18 جنيهًا

الباذنجان العروس: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الباذنجان المخدد: 8 جنيهات

الليمون: 16 جنيهًا

فلفل شطة: 6.5 جنيه

فلفل رومى: 6.5 جنيه

بسلة سكري: 10 جنيهات

بامية فلاحى: 40 جنيهًا

ملوخية بلدى: 10 جنيهات

كرمب: 8 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدى: 8 جنيهات

وأكد محمد زيدان، أحد أصحاب المبادرات التي أسسها في وقت قريب في شبرا، أن الهدف الأول لهذه المبادرات هو تخفيض سعر البيع للمستهلكين في النهاية.

وأوضح زيدان أنه يتم البيع بسعر التكلفة؛ لتخفيف العبء عن المستهلكين، خصوصًا في ظل أزمة كورونا الحالية وتراجع مستويات الدخول للمستهلكين.