واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة الصعود، اليوم الثلاثاء 5-4-2022 الموافق 4 رمضان، وتراوحت الطماطم بين 15 إلى 18 جنيهًا، والخيار 15 جنيهًا، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه، والكوسة 12 جنيهًا، طبقًا لتجار في سوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجحت بين 200 جنيه إلى 250 جنيهًا، وسجل الفلفل البلدي 20 جنيهًا، والليمون 14 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهان، والبطاطا 5 جنيهات، وحزمة البقدونس، الكسبرة، الشبت، الجرجير نصف جنيه، والبسلة 15 جنيهًا، والفلفل الألوان 25 جنيهًا، والخيار البلدي 15 جنيهًا، والباذنجان الرومي 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 50 جنيهًا، والفلفل الحامي البلدي الأوميجا 30 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس الجديدة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 14 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 25 جنيهًا، والباذنجان الملون 28 جنيهًا، والجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 15 جنيهًا للكيلو، والليمون 25 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر الجوافة تأرجح من 10 إلى 15 جنيهًا، والموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 25 جنيهًا، والتفاح الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 جنيهًا، والتفاح الإيراني الأحمر 17.5 جنيه، والبلح الأحمر 15 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا للكيلو، والأفوكادو 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار بأن سعر الرمان 20 جنيهًا، والتفاح الأصفر 20 جنيهًا، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والقشطة 60 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار بأن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 15 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والعنب الأحمر 15 جنيهًا، والتين 12 جنيهًا للكيلو الواحد، والكنتالوب 15 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو كيت 55 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.