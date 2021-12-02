اقتصاد وأسواق

الطماطم ترتفع.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021

تذبذب أسعار الخضراوات والفواكه اليوم في مصر
الصاوي أحمد 10:06 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 10:06 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

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ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل طفيف، اليوم الخميس 2-12-2021، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، بدلًا من جنيهين ونصف، والبطاطس 9 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، في محالّ التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور للجملة قفز إلى 55 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا وزن 20 كجم، وسجل البصل 3.25 جنيه، والخيار 3 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات.

وأفاد التجار بأن حزمة الخضار كالبقدونس، والكسبرة، والشبت، أو الجرجير بخمسين قرشًا- للمستهلك- والملوخية جنيهين، والبسلة 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات.

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أسعار الخضراوات

ونوه التجار بأن سعر الفلفل الأحمر 12 جنيهًا، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والفاصوليا 8 جنيهات، والبطاطس 9 جنيهات، والفلفل الرومي 7 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، والقرنبيط 5- 8 جنيهات للواحدة.

وأكد التجار أن الفلفل الرومي 8 جنيهات، والباذنجان العروس 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 12 جنيهًا، بدلًُا من 10 جنيهات.

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أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الموز يبدأ من 6 جنيهات، والجوافة 6.5 جنيه، والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز المستورد 25 جنيهًا، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا، والبلح الأحمر 12 جنيهًا، والكاكاب 15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 40 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن الرمان سجل 8.5 جنيه، والتفاح الأصفر 25 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا، والقشطة 30 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود، وعنب كرمسون 25 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والتين 12 جنيهًا للكيلو الواحد، والكنتالوب 8 جنيهات.

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وذكر التجار أن سعر المانجو 35 جنيهًا للكيلو، والمانجو الفص بـ80 جنيهًا، والعويسي من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والنعومي 30 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيهًا، والمانجو دبشة 25 جنيهًا، والكمثرى 20 جنيهًا، والخوخ البلدي 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه، واليوسفي 8.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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