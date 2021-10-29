الطماطم ترتفع.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 29-10-2021

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة التباين، اليوم الجمعة 29-10-2021، وسجلت البطاطس 9 جنيهات، والكوسة، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والطماطم بين 4 جنيهات إلى 6، والخيار 6 جنيهات للكيلو بدلًا من 9 الفلفل الرومي 8 جنيهات، والجزر 10، الكوسة 6.5 جنيه لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة 40 جنيهًا إلى 70، وبسوق أكتوبر 50 جنيهًا للقفص بوزن 22 كجم، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 100 جنيه، في محافظات الصعيد.

وذكر التجار أن ربطة البقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير بنصف جنيه، والملوخية جنيهين، والبامية 24 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 15 إلى 25 جنيهًا، والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأضاف التجار أن ورق العنب بـ45 جنيهًا، والفلفل الحار الأحمر 15 جنيهًا، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه إلى 8، والفلفل الألوان 13 جنيهًا إلى 25، والفاصوليا 10، والبطاطس 9 إلى 10جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 7 و8 جنيهات، والباذنجان العروس 2.5 إلى 7 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات إلى 10، والبامية 24 جنيهًا للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 10جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار بأن الجوافة تراوحت بين 5 و6.5 جنيه، والموز البلدي من 10 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 30 جنيهًا، والبلح البرحي 35 جنيهًا، والتفاح الأخضر 12 إلى 30 جنيهًا.

وإلمح التجار إلى أن الرمان تراوح بين 6.5 و8 جنيهات، والتفاح الأصفر 20 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح السوري 16 جنيهًا، والتفاح الأحمر 15 جنيهًا، الموز المستورد 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 15 إلى 25 جنيهًا، والعنب البلدي 10 جنيهات، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والتين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو الواحد، والكنتالوب 15 جنيهًا.

أسعار المانجو

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 25 و35 جنيهًا للكيلو– حسب الجودة-والمانجو الفص بـ80 جنيهًا، والعويسي من 35 إلى 40، والنعومي 35 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الفونسو 40 جنيهًا، والمانجو دبشة 20 جنيهًا، والكمثرى 20 جنيهًا، والخوخ البلدي 15إلى 35 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والبرتقال البلدى 8، والبطيخ 20 إلى 30 جنيهًا للواحدة، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات.