الطماطم ترتفع.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18-12-2020

عاودت أسعار الخضراوات ارتفاعها وتباينت الفاكهة اليوم الجمعة 18-12-2020 في السوق وقفزت الطماطم إلى8جنيهات بدلا من 6 لأدني سعر ،والثوم عالي الجودة سجل 57جنيها والثوم الخام بـ 46، والبطاطس 5، والبطاطس الخزين 3.5 ،والبصل الأحمر والذهبي من 5 إلي 8جنيهات .

ولفت التجار إلي أن الخيار الصوب بـ 6، والباذنجان الرومي 2.5 ،و البسلة 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 و الكوسة والجزر 6 جنيهات إلى 7، لكل صنف والفلفل الرومي / الحامي 6، والكرنب من 8 إلى 10 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضراوات

وكشف التجار أن الباذنجان العروس مثل الأبيض و الأسود والملون تراوح من 3.5إلي 4 ،والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة،والفاصوليا 5 ،والبامية 25 جنيها للكيلو،والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 10جنيهات .

ونوه التجار إلي أن الموز البلدي استقر عند 10جنيهات،والبلح الرملي 5 و الأسود 8 جنيهات والبلح البرحي 30، والتفاح الأحمر 25 ،والتفاح الأخضر يتراوح من 10 إلى 35 جنيها،و الأصفر من 15 إلى 20،والموز المستورد 30جنيها.

وأفاد التجار بأن العنب البلدي بـ 8جنيهات،والبناتي 12والكنتالوب 5جنيهات،والمانجو نعومي 20،والكمثرى15إلي 20 جنيهًا،والخوخ 35جنيها، والبرتقال اليوسفي 5 والتين 8 ،والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه .

وذكر التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها،والجوافة 7.5جنيه،والرمان من 5 إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة

البصل :7جنيهات

الثوم :46جنيها

الجزر أو الكوسة :6جنيهات

الفاصوليا:5جنيهات

البسلة: 8جنيهات

الباذنجان العروس: 4جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5جنيه

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

البامية: 22 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 12جنيها

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 20جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 16 جنيهًا

التفاح الأحمر: 16 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5جنيهات

الرمان: 8.5 جنيه

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتباينت الأسعار فى سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة وارتفع قفص الطماطم إلي 130بدلا 90جنيهًا،حسب الصنف بسبب الأحوال و الجوية ،والكيلو م 6جنيها أو أقل حسب الجودة،والبطاطس 250قرش .

وسجلت أسعار الباذنجان البلدي من 75قرشا إلى 1.5 جنيه،والليمون 7 جنيهات،والبسلة 5.5جنيه والفاصوليا 3 جنيهات،والجوافة 5 ،والكانتالوب 3 جنيهات،والكوسة 3-4.5، والجزر في سوق الجملة 4.5جنيه، والفلفل الرومي 2.75 جنيها، والفلفل الحامي 2.5جنيه.