الطماطم تتراجع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20 مايو 2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20-5-2022 وتراوحت الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات، بدلا 10جنيهات والخيار 5 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات إلى 5 جنيهات ،الفلفل 6 جنيهات إلى 12 جنيها ،والباذنجان 5 جنيهات .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوحت سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 85 جنيها إلي 180 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ، والكوسة ،الخيار 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

ولفت التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 4 جنيهات ،و رابطة الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الاحمر 20 جنيها، والباذنجان الأبيض والباذنجان الملون 5 جنيهات إلى 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

و كشف التجار أن سعر الفلفل الحار أو الشطة 10 جنيهات ، والفلفل الحامي الاخضر 10 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها والفاصوليا 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

والمح التجار إلي أن سعر الجوافة 10 جنيهات ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح 25 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وقال التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد ب55 جنيها ، عنب أسود مستورد 50 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات .

ونوه أن الي البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .