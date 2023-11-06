الطماطم تتراجع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 6-11-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 6-11-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات بدلا من 12 جنيها والبصل 25 جنيها والكوسة 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات والخيار 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات والفلفل الرومي 16 جنيها والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 15 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 15 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 10 جنيهات والبامية والبسلة 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة 8.5 جنيه و الباذنجان العروس 5 جنيهات،والباذنجان الأبيض 6 جنيهات والباذنجان المخدد 6 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلي 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 14جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 15جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال أبو سرة 12 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 17 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الكاكا 15 جنيها و التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها .

وأكد التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيها.