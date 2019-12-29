اقتصاد وأسواق

الطماطم بـ7 جنيهات.. أسعار الخضروات والفواكه الأحد 29-12-2019

ارتفعت أسعار الطماطم اليوم
الصاوي أحمد 10:31 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19 10:31 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19

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ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 29- 12-2019، وسجلت أسعار الطماطم 7 جنيهات بدلا من 4.5 أمس والفاصوليا 7 جنيهات والكوسة 8.5 جنيه مقابل 8 طبقا لتجار تجزئة.

وأوضحوا أن البطاطس تأرجحت بين 6 إلى 7 جنيهات والبسلة انخفضت إلى 13 جنيها مقابل 16.

وأكد تجار الخضروات أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات والبلدي 4 طبقا لعدد من التجار في أسواق التجزئة والبصل بين 7 إلى 7.5 جنيه.

وأكد التجار أن الفلفل الألوان بـ18 جنيها، وترواح الخيار بين 6.5 جنيه إلى 8 والخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات والفلفل الرومي 8 .

وأكد تجار خضروات أن الكابوتشا تراوحت بين 3.5 إلى 5 وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون سجل 12 جنيها والجزر 6 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البامية 22 جنيهًا، ورابطة الكرفس جنيه واحد وحزمة الخضرة بنصف جنيه والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز انخفض إلى 7.5 حتى 8.5 جنيه مقابل 12 جنيها مؤخرا والتفاح 25 والمانجو الفص 70 جنيها والزبدية 30 والعنب 5 الجوافة 10 جنيهات واليوسفي 3.5 والرمان 10والجوافة 8 والتين 10 والتفاح الاخضر 17جنيه والبرتقال أبو سره 5 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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