الطماطم بستة جنيهات والتفاح بـ 20

شهدت أسعار الخضراوات استقرارًا اليوم الخميس، و تراوح كيلو الطماطم ما بين 5 إلى 6 جنيهات، والبطاطس ما بين 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات .

وأكد تجار خضراوات لـ “المال” أن الفاصوليا الخضراء سجلت 20 جنيها والبامية 15 جنيها والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأشاروا إلي أن الكوسة سجلت 6 جنيهات والخيار البلدي 4 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيها، والفلفل 5 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية 5 جنيهات.

وواصلت أسعار الفاكهة اليوم، استقرارها، و سجل كيلو العنب ما بين 7.5 إلى 10 جنيهات، والتفاح 20 جنيها والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات والمانجو من 10 إلى 15 جنيها والتين 10 جنيهات، والبلح من 3 إلى 5 جنيهات والجوافة من 6.5 إلى 7 جنيهات.