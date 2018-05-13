الطماطم بأربعة جنيهات والتفاح 28

الصاوي أحمد: شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا فى السوق اليوم الأحد، وتراوحت الطماطم بين 3.5 إلي 4 جنيهات، والبطاطس 4 والخيار 4 والفلفل البلدى من 5 إلى 8 بدلا من 12 والفلفل الرومى من 5 إلى 10 والفلفل الألوان 12.…

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا فى السوق اليوم الأحد، وتراوحت الطماطم بين 3.5 إلي 4 جنيهات، والبطاطس 4 والخيار 4 والفلفل البلدى من 5 إلى 8 بدلا من 12 والفلفل الرومى من 5 إلى 10 والفلفل الألوان 12.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ “المال” أن سعر البصل الأحمر”الخزين” 4 إلى 5 جنيهات، والجديد 2.5، والملوخية 5 إلي 6 جنهيات ، والقلقاس 5، والفاصوليا 6، والكوسة 4 إلي 5 ، والبسلة من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية 15 – 20 جنيها.

وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 – 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 3، الباذنجان “العروس” 5، الثوم 20، الجزر 7 وورق العنب من 10 إلى 15، والبطاطا 3 جنيهات.



وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10 إلى 13، والمشمش 12 جنيها، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 7.5، والبلح من 6 إلى 7، والموز 6.5 جنيهات.

