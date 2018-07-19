الطماطم بأربعة جنيهات والتفاح 15

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، استقرارا وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة.وأكد التجار أن كيلو الفلفل الرومي /البلدي من 6 - 8 جنيهات و والفلفل الألوان 12 والبطاطس 6 و البصل 4.وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون

الصاوي أحمد: شهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، استقرارا وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة. وأكد التجار أن كيلو الفلفل الرومي /البلدي من 6 – 8 جنيهات و والفلفل الألوان 12 والبطاطس 6 و البصل 4. وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 10 جنيهات والكوسة 7 والخيار 8 والثوم الأبيض 8 والثوم الأحمر 10 والباذنجان العروس 3 – 5 والبلدي جنيهبن والملوخية جنيهين للرابطة والجزر 4. واستقرت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدي 8 جنيهات والتفاح 15 والعنب 8 والبطيخ من 15 – 25 جنيها للواحدة والكانتالوب 6.5 والتين 15