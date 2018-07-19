اقتصاد وأسواق

الطماطم بأربعة جنيهات والتفاح 15

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، استقرارا  وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة.وأكد التجار أن كيلو الفلفل الرومي /البلدي من 6 - 8  جنيهات و والفلفل الألوان 12 والبطاطس 6  و البصل 4.وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 
4:26 م, الخميس, 19 يوليو 18 4:26 م, الخميس, 19 يوليو 18

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الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، استقرارا  وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لتجار تجزئة في الجيزة.

وأكد التجار أن كيلو الفلفل الرومي /البلدي من 6 – 8  جنيهات و والفلفل الألوان 12 والبطاطس 6  و البصل 4.

وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون  10 جنيهات والكوسة 7 والخيار 8 والثوم الأبيض 8 والثوم الأحمر 10 والباذنجان العروس 3 – 5 والبلدي جنيهبن والملوخية جنيهين للرابطة  والجزر 4.

واستقرت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدي 8 جنيهات والتفاح 15 والعنب 8 والبطيخ من  15 – 25 جنيها للواحدة  والكانتالوب 6.5 والتين 15

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