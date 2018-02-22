الطليان في مهمة ثأرية أمام الألمان بإياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي

علي المصري يتطلع كل من نابولي وأتالانتا الإيطاليان إلى رد اعتبارهما، وقلب خسارتهما في جولة الذهاب إلى فوز ثمين في مواجهة لايبزيج وبوروسيا دورتموند الألمانيين على الترتيب من خلال جولة الإياب، التي تقام اليوم الخميس وذلك في دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي. وينتظر أن يدفع دورتموند في مباراة اليوم ب



علي المصري

يتطلع كل من نابولي وأتالانتا الإيطاليان إلى رد اعتبارهما، وقلب خسارتهما في جولة الذهاب إلى فوز ثمين في مواجهة لايبزيج وبوروسيا دورتموند الألمانيين على الترتيب من خلال جولة الإياب، التي تقام اليوم الخميس وذلك في دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وينتظر أن يدفع دورتموند في مباراة اليوم بأفضل تشكيلة لديه، نظرًا لرغبته في اجتياز عقبة مضيفه أتالانتا في ظل حرص الفريق على المنافسة بقوة على لقب هذه البطولة بعد تقلص آماله بشكل هائل في الفوز بلقب الدوري الألماني “بوندزليجا” هذا الموسم.

وكان دورتموند فاز على ملعبه ذهابًا 3 / 2 لتصبح الفرصة سانحة بقوة أمام أتالانتا للرد في مباراة الغياب على ملعبه، حيث يحتاج للفريق الإيطالي للفوز بهدف نظيف من أجل العبور إلى دور الستة عشر للبطولة.

ويفتقد دورتموند في مباراة اليوم، جهود لاعب خط وسطه جوليان فايجل بسبب الإيقاف، ولكن الفريق يتمسك بفرصته في اجتياز عقبة أتالانتا الذي يخوض مبارياته في الدوري الأوروبي على ملعب أكبر من ملعبه، كما لم يسبق لأتالانتا أن ترك بصمة على الساحة الأوروبية بعكس ما هو الحال في دورتموند.

وفي المواجهة الأخرى بين الكرة الإيطالية ونظيرته الألمانية بهذا الدور، يحتاج نابولي متصدر الدوري الإيطالي لتقديم أفضل ما لديه على ملعب لايبزيج لتعويض خسارته 1 / 3 على ملعبه أمام الفريق الألماني في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وينتظر أن تكشف التشكيلة الأساسية للفريق عن أولويات نابولي في الموسم الحالي، وما إذا كان مديره الفني ماوريسيو ساري، لا يزال لديه الرغبة في المنافسة على لقب هذه البطولة أم أن تركيزه أصبح منصبًا بشكل تام على لقب الدوري الإيطالي.

وقد يكون الأمر الجيد لنابولي أن لايبزيج سيفتقد في هذه المباراة لجهود لاعب خط الوسط نابي كيتا، واللاعب ويلي أوربان قائد الفريق بسبب الإصابات.

ويسعى لاتسيو إلى الاستفادة من الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز 2 / صفر على فيرونا، الاثنين الماضي، في الدوري الإيطالي لقلب هزيمته صفر / 1 أمام ستيوا بوخارست الروماني ذهابًا إلى فوز ثمين على ملعبه في مباراة الغياب اليوم بالعاصمة روما.

ويكافح جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان بشكل كبير للحفاظ على تركيز فريقه في مباراة الإياب أمام ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، بعدما سحق ميلان الفريق البلغاري في عقر داره ذهابًا بثلاثية نظيفة.

ويواجه فياريال مهمة صعبة للغاية عندما يستضيف أوليمبيك ليون، حيث فاز الفريق 3 / 1 على ملعبه ذهابًا، وتلقت استعدادات الغواصات الصفراء لهذه المباراة لطمة قوية، بسبب الفضيحة التي فجرتها تقارير إعلامية إسبانية عن إلقاء القبض على روبن سيميدو مدافع الفريق لاتهامه باحتجاز شخص في منزله والاعتداء عليه بالضرب.

في المقابل، يتطلع أتلتيك بيلباو الإسباني إلى استثمار الفوز الكبير 3 / 1 الذي حققه على سبارتاك موسكو الروسي في عقر داره ذهابًا عندما يستضيف الفريق الروسي.

ورغم هذا الفوز، لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل خوسيه زيجاندا المدير الفني للفريق الباسكي، كما تحوم الشكوك أيضًا حول مشاركة المهاجم المخضرم أريتز أدوريز مع بيلباو في هذه المباراة بعدما لم يكمل تدريبات الفريق أول أمس الثلاثاء.

وينتظر أن يمنح الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني راحة لبعض لاعبيه البارزين عندما يستضيف فريق كوبنهاجن الدنماركي، وذلك بعد النتيجة المطمئنة في مباراة الذهاب التي فاز فيها أتلتيكو 4 / 1 على ملعب كوبنهاجن.

ويحل ريال سوسييداد الإسباني ضيفًا على ريد بول سالزبورج النمساوي بعد تعادلهما 2 / 2 ذهابًا، ويفتقد سوسييداد في هذه المباراة لجهود لاعبيه كارلوس مارتينيز وويليان خوسيه وتشابي برييتو وهيكتور مورينو بسبب الإصابات.

كما يسعى آرسنال الإنجليزي لاستثمار النتيجة المطمئنة له في مباراة الذهاب، عندما يستضيف أوسترسوند السويدي بعد الفوز بثلاثية على الفريق السويدي في عقر داره.

وخاض المدفعجية مباراة الذهاب بتشكيل أقوى من المعتاد حيث منح الفرنسي آرسين فينجر لاعبه الألماني الدولي مسعود أوزيل الفرصة للعب منذ بداية المباراة للمرة الأولى في مباريات الفريق بهذه البطولة.

ومع النتيجة الكبيرة في لقاء الذهاب، يستطيع فينجر الآن منح بعض لاعبيه الأساسيين راحة من مباراة اليوم، استعدادًا للمواجهة الصعبة المرتقبة يوم الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفي باقي مباريات جولة الإياب، يلتقي لوكوموتيف موسكو مع نيس الفرنسي ودينامو كييف الأوكراني مع آيك أثينا اليوناني وزينيت سان بطرسبرج الروسي مع سيلتيك الاسكتلندي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع بارتيزان بلجراد الصربي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع أستانا بطل كازاخستان، وسبورتينج براجا البرتغالي مع مارسيليا الفرنسي.

وكانت فعاليات هذه الجولة قد أنطلقت مساء أمس اﻷربعاء، بصعود فريق سسكا موسكو الروسي، لثمن نهائي المسابقة، عقب فوزه الثمين بهدف نظيف، على ضيفه ريد ستار الصربي، ويدين الفريق الروسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى نجمه آلان دزاجويف، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45.

واستفاد سسكا موسكو من تعادله السلبي في لقاء الذهاب خارج ملعبه بدون أهداف، مع نظيره الصربي، الأسبوع الماضي، ليصبح أول المتأهلين لدور الستة عشر في البطولة.

