الطلب على الذهب في مصر يقفز لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات

ارتفع الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الثاني من العام الحالى لأعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن سجل 17.3 طن، مقابل 10.8 طن خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم عن .

وأشار التقرير إلى أن المصريين أنفقوا ما يقرب من 1.1 مليار دولار على شراء الذهب خلال الفترة من أبريل حتى نهايو يونيو من العام الحالي، مقابل 648 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وقفزت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى 50%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبين التقرير أن المصريين تمكنوا خلال الشهر الستة الأولى من 2023 من شراء ما يقرب من 33.5 طن من الذهب، مقابل 23 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 46%.

واحتلت مصر حسب التقرير المركز الأول عربيًا بعد كل من السعودية والإمارات، فيما جاءت بالمركز السادس عالميًا فى قائمة الدول الأعلى طلبًا للذهب خلال النصف الأول من العام الحالي.

الصين أكبر الشعوب شراءً للذهب النصف الأول

تربعت الصين على قمة الدول الأعلى شراءً للذهب خلال النصف الأول من العام الحالى.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى شراء الشعب الصيني 443 طنا من الذهب، بنسبة نمو بلغت 21%، مقارنة بالنصف الأول من 2022.

وحلت الهند فى المركز الثاني رغم تراجع الطلب على الذهب خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى بنسبة 11%، لتهبط إلى 271 طنا.

الجراف التفاعلي التالى يوضح الشعوب الأعلى شراءً للذهب خلال النصف الأول من عام 2023: