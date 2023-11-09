الطلب القوي يصعد بأرباح طيران الإمارات في النصف الأول

حققت طيران الإمارات يوم الخميس صعودًا كبيرًا في صافي أرباح النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 بدعم من الطلب القوي، كما ارتفعت أرباح المجموعة إلى مستوى قياسي، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وزادت أرباح طيران الإمارات 134 % على أساس سنوي إلى 9.4 مليار درهم (2.56 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية. وارتفعت الإيرادات 19 بالمئة إلى 59.5 مليار درهم.

وبينما ارتفع إجمالي تكاليف التشغيل المباشرة تسعة بالمئة بسبب توسع العمليات، شكلت تكاليف الوقود، وهي أكبر مدفوعات للشركة، نسبة 34 بالمئة من النفقات بما يقل قليلا عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن 81.5 % من المقاعد في المتوسط كان مشغولا في النصف الأول مقارنة مع 78.5 بالمئة في العام الماضي.

وانتعشت دبي، التي تعتبر على نطاق واسع مركز السياحة والأعمال في منطقة الخليج، بقوة بعد أن اقترب اقتصادها القائم على الخدمات من الجمود خلال جائحة كوفيد-19. وكان انتعاش السفر والسياحة عنصرا رئيسيا في هذا التعافي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات إن الشركة الآن تشهد ثمار الخطط التي مكنتها من العودة أقوى وأفضل بعد الجائحة.

وأعلنت مجموعة الإمارات تحقيق أرباح نصف سنوية قياسية بلغت 10.1 مليار درهم بزيادة 138 % على أساس سنوي مع زيادة الإيرادات 20 % إلى 67.3 مليار درهم بسبب الطلب القوي على السفر الدولي.