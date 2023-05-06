الطلب العالمي على الذهب يسجل 1174 طنا خلال الربع الأول

ذكر تقرير صناعي صادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على المعدن النفيس، بما في ذلك التداول خارج البورصة، ارتفع بنسبة 1 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 1174 طنا، بحسب وكالة شينخوا.

وارتفع الطلب العالمي على سبائك الذهب والعملات الذهبية بنسبة 5 % على أساس سنوي إلى 302 طن، بينما بلغ استهلاك المجوهرات 478 طنا، وهو نفس المستوى تقريبا في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يزال استخدام الذهب في صناعة التكنولوجيا يتأثر بالبيئة الاقتصادية الصعبة، إذ انخفض الطلب إلى 70 طنا في الربع الأول، وهو ثاني أدنى مستوى على أساس ربعي في سلسلة بيانات المجلس منذ عام 2000.

وواصلت البنوك المركزية شراء الذهب، مع ارتفاع احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 228 طنا في الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للمجلس.