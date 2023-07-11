الطلب الضعيف يدفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية للتراجع لليوم الثاني

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية لليوم الثاني مقتربة من أدنى مستوياتها خلال شهر في ظل طلب ضعيف على الوقود، بحسب وكالة بلومبرج.

هبط العقد المرجعي في هولندا بما يُقدر بـ4.7%. كما تراجعت الأسعار في المملكة المتحدة إذ بقي الاستهلاك البريطاني من الغاز أقل كثيراً من المعدلات الطببيعية الموسمية منذ بداية يونيو الماضي.

أسعار الغاز الطبيعي

تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال للبلاد لأدنى مستوياتها منذ صيف 2021 جراء ضعف الطلب. كذلك لا تتوافر لدى بريطانيا مواقع تخزين ضخمة على غرار باقي قارة أوروبا، ما قلص الطلب في الشهور الأكثر دفئاً إذ لا تستطيع تخزين المزيد من الوقود لفصل الشتاء المقبل.

لم ينعكس الطقس الحار بمناطق في أوروبا على زيادة الاستهلاك للوفاء باحتياجات التبريد، حيث تكبح وفرة غير معتادة للمخزونات لدى المرافق الأسعار حتى الآن.

في حين تبين التطورات أن أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية السنة الماضية تراجعت حدتها، فإن اختباراً آخر سيأتي خلال شتاء العام الجاري إذ يمكن للطقس البارد أن يستنفد سريعاً المخزونات العالية المتراكمة خلال فصل الصيف الحالي.

أوضح آندي سومر، قائد فريق التحليل الأساسي ووضع النماذج في “أكسبو سوليوشنز” : “يبدو أن أوروبا في موقف جيد بالنسبة لموسم الشتاء المقبل، لكن أي علامة تدل على نقص مقبل بالمعروض ستضغط على الأسواق وتختبر قدرتها على الصمود”.

هبط سعر الغاز لعقد أقرب شهر، بهولندا 1.8% مسجلاً 29.66 يورو لكل ميغاواط/ساعة عند الساعة 9:11 صباحاً بتوقيت أمستردام. وتراجع العقد المكافئ له في المملكة المتحدة 1.4% ليبلغ 72.54 بنس للوحدة الحرارية.