الطلبات المسبقة على هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي تتجاوز مليون وحدة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء، أنها تلقت أكثر من مليون طلب مسبق لأحدث هواتفها القابلة للطي في السوق المحلية، وهو رقم قياسي لهذا الهاتف، وفقا لوكالة يونهاب.

قالت سامسونج إن الطلبات المسبقة بلغت 1.02 مليون وحدة لهاتفي جالاكسي زي فولد 5 وزي فليب 5، اللذين تم إطلاقهما قبل أسبوعين، لتحطم الرقم القياسي 970 ألف وحدة سُجلت من قبل الموديلات السابقة.

وقالت سامسونج إن هاتف جالاكسي زي فليب 5 صدفي الشكل أثبت أنه أكثر شهرة من فولد 5 الذي يُفتح كالكتاب، حيث استحوذ على 70% من مجمل الطلبات المسبقة التي بدأت منذ الأول من أغسطس. مثل جالاكسي زي فليب 4 نحو 60% من الطلبات المسبقة.

في 26 يوليو، كشفت سامسونج عن الجيل الخامس من الهواتف الذكية القابلة للطي، في أحدث خطوة لها في هذا القطاع التي تعد رائدة فيه، ولكنه أصبح مزدحما بالكثير من اللاعبين الآخرين.

كان أكبر تغيير في الجيل التالي هو المفصلة الجديدة التي تأتي على شكل قطرة ماء التي تسمح للهواتف بالإغلاق بشكل كامل. كانت الإصدارات السابقة بها فجوة صغيرة بالقرب من المفصلة عند إغلاقها، ما جعل الهواتف تبدو أكبر حجما وأثارت شكاوى المستهلكين.

باستثناء تطوير المفصلة، يتمتع زي فولد 5 بمواصفات تشبه موديل العام الماضي، ولكنه أقل كثافة وأخف وزنا، ما يعد تطورا كبيرا لمن كانوا يترددون في شراء الهاتف بسبب حجمه الضخم.

بالنسبة لزي فليب 5، فهو هاتف سامسونغ الوحيد الذي شهد تغيرا ملحوظا هذا العام. حيث أصبحت الشاشة الخارجية أكبر مرتين من الهاتف السابق، ما يسمح للمستخدمين بالقيام بالمزيد بدون فتح الهاتف.

قال روه تيه-مون رئيس قطاع الهواتف في سامسونج للإلكترونيات في مؤتمر صحفي بعد يومين من حدث الكشف عن جالاكسي، إن الشركة تهدف لزيادة نسبة الهواتف القابلة للطي لأكثر من 20% من مبيعات هواتفها الرائدة في جميع أنحاء العالم.