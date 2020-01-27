الطلاب المصريون في الصين يطلبون العودة للقاهرة.. والسفارة ترد

قال إبراهيم نجم، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين، إن الضغوط تتزايد على الطلاب المصريين العالقين في مدينة ووهان، البالغ عددهم نحو 315 طالبًا منذ انتشار فيروس كورونا، وكل أملهم هو الخروج والرحيل لمصر في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن السفارة المصرية في بكين تتواصل بشكل مستمر مع أبناء الجالية المصرية في ووهان التى كانت منبع الفيروس، ولكن الأهم هو الإجلاء في الوقت الحالي، لأنه الأمر مرعب وفي غاية الخطورة، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 82، والمصابين إلى نحو 3 آلاف حالة والاشتباه في 6 آخرين.

خط ساخن

في هذا السياق، أعربت السفارة المصرية في الصين في بيان حصلت “المال” نسخة منه، أنها تعرب عن تضامنها الكامل مع أبناء الجالية المصرية في مقاطعة Hubei بشكل عام ومدينة ووهان بشكل خاص وترحب بتواصلهم واستفساراتهم وطلب المساعدة في أى في حالات الطوارئ من خلال الاتصال بالرقم 01065322541 على أن يتم الوصول للخط الساخن من خلال الضغط على الرقم (0) بعد سماع الرسالة الصوتية.

السفارة المصرية: متفهمون لجميع الطلبات بما فيها الترحيل.. لكن وفقاً للإجراءات التى تنظمها السلطات الصينية

وقالت السفارة إنها متفهمة لظروف الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، وأن الإجراءات المتخذة من السلطات الصينية في مكافحة الفيروس هي الحاكم والمنظم لكل مساعدة يمكن تقديمها بما ذلك الترحيل.

طلب بيانات جديدة

وأوضحت السفارة أنها قامت بإجراء حصر للمصريين في مدينة ووهان، وبلغ عددهم نحو 315 طالبا، وأن السلطات الصينية طلبت موافاتها ببيانات أكثر تفصيلية عنهم والمدن المحيطة بها، التى دخلت في نطاق الحجر الصحي وهي خوانجانج وايجو وشيبا.

على أن تتضمن الاسم بالأحرف الإنجليزية، كما هو مدون بجواز السفر وتاريخ الميلاد والنوع (ذكر أو انثي )، عنوان الاقامة الحالي باللغة الانجليزية والصينية، وكذلك عنوان العمل أو الدراسة فضلاً عن رقم المحمول.

وطالبت السفارة بإرسال تلك البيانات على البريد الإلكتروني egy.emb_beijing@mfa.gov.eg، تمهيداً لارسالها بشكل مجمع للسلطات الصينية.

ومن المقرر أن تعقد السفارة الصينية في القاهرة غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة فيروس كورونا وستشارك جريدة المال فيه وسنوافيكم بالتفاصيل.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أمس إن الوزارة زودت المطارات والموانئ بقوى بشرية أكبر لمواجهة احتمالات انتقال سلالة جديدة من فيروس كورونا داخل البلاد.

موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد، إضافة لوضع خطة للتعامل حال تطور الأوضاع.

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد داخل الحجر الصحي، ويتم الآن مناظرة جميع الحالات القادمة من الصين بشكل مباشر أو غير مباشر وتوقيع الكشف عليهم منعا لتسرب الفيروس.