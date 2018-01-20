الطقس يجبر وكيل سيارات ألمانية على طرح خصومات 70 ألف جنيه

أحمد شوقياضطر أحد أكبر وكلاء السيارات في السوق المحلية إلى طرح خصومات وصلت لما يتراوح بين 20 -70 ألف جنيه بسبب التلفيات التي أحدثتها الأمطار بإحدى الدفعات المستوردة من سيارات علامة ألمانية يمتلك وكالتها في السوق المحلية.وأوضح أحد موزعي العلامة التجارية أن الأمطار الثلجية قد سقطت على دفعة مستوردة

أحمد شوقي



اضطر أحد أكبر وكلاء السيارات في السوق المحلية إلى طرح خصومات وصلت لما يتراوح بين 20 -70 ألف جنيه بسبب التلفيات التي أحدثتها الأمطار بإحدى الدفعات المستوردة من سيارات علامة ألمانية يمتلك وكالتها في السوق المحلية.

وأوضح أحد موزعي العلامة التجارية أن الأمطار الثلجية قد سقطت على دفعة مستوردة من أحد طرازات العلامة الألمانية قبل الإفراج عنها من ميناء الإسكندرية ما تسبب في تلفيات بالدهان، ومن ثم قام الوكيل بإصلاحها وطرحها بالسوق بخصومات وصلت أحيانًا إلى 70 ألف جنيه، وأشار إلى أن هذه الحادثة قد وقعت قبل نهاية 2017.

وأضاف موزع آخر أن الوكيل قام بتسليم هذه السيارات لشبكة موزعيه بأسعار ما بعد الخصم مع الحصول على توقيع منهم يفيد علمهم بما حدث ليكونوا المسئولين عن البيع للعميل بسعر الخصم؛ ولإخلاء مسئولية الوكيل في حالة مخالفة ذلك من قبل التجار أو الموزعين.

ولفت إلى أن التجار والموزعين قاموا ببيع السيارات إلى العملاء بعد إخبارهم بحالتها والحصول على توقيعهم على ما يفيد علمهم بذلك حتى لا يدعوا جهلهم بعد إتمام عملية الشراء مما قد يسيء لسمعة العلامة التجارية وللوكيل، خاصة إذا تم استدعاء جهاز حماية المستهلك عبر الشكاوى.

وأضاف أن جانبًا من السيارات المعيبة ما زالت تباع بالمعارض حاليا، وأن كثيرًا من العملاء قد أصبح لديهم علم بالحادث، ومن ثم يتساءلون كثيرا عن حالة سيارات العلامة الألمانية قبل شرائها للتأكد من خلوها من أي عيوب.

واستطرد أن المشكلة لا تخص كل الوحدات المطروحة من سيارات العلامة التجارية في السوق المحلية وإنما بعض الدفعة التي تعرضت للظروف المناخية السيئة فقط؛ ومن ثم تم بيع الوحدات الأخرى وسيارات الدفعات السابقة عليها بالأسعار الرسمية أو بخصم 2000 -3000 جنيه من قبل التجار والموزعين بغرض إنعاش الطلب.