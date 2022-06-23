الطقس غدا.. شديد الحرارة على المدن و العظمى فى القاهرة 37

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن وتصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة إلى 37 ، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلا.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل فى القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 37 للعظمي و 24 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 24 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 23 للصغري، و المنصورة 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 37 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 38 للعظمي و 21 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 33 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 37 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 21 لصغري، وراس سدر 38 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمي و 24 للصغري، و المنيا 38 للعظمي و 25 للصغري، وأسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و25 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 24 للصغري.

كما تعتدل حالة البحرين المتوسط والاحمر بارتفاع امواج من 1 متر و 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غا على مختلف المحافظات والمدن: