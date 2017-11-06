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الطقس المتوقع ليوم الإثنين 6 نوفمبر

متابعاتيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا، ولطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على معظم أنحاء الجمهورية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غر