الطقس المتوقع ليوم الإثنين 6 نوفمبر

متابعات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا، ولطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على معظم أنحاء الجمهورية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية.
درجات الحرارة
الصغرى العظمى
القاهرة 18 24
وسط الدلتا 16 24
الإسكندرية 14 23
بلطيم 17 23
مطرح 16 23
السلوم 13 23
سيوة 13 24
بروسعيد 16 23
دمياط 16 23
العريش 13 24
رفح 13 23
الإسماعيلية 16 25
السويس 16 25
رأس سدر 16 24
نخل 9 22
نويبع 19 24
طابا 13 23
كاترين 6 20
الطور 16 25
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 19 27
مرسى علم 19 28
الفيوم 17 25
بنى سويف 14 25
المنيا 14 24
أسيوط 13 25
سوهاج 14 26
قنا 14 27
الأقصر 14 28
أسوان 15 28
أبو سمبل 15