سيـــاســة

الطقس السيئ يتسبب في وفاة مواطن و3 حرائق في سوهاج

سقط سقف منزل في سوهاج وتسبب في وفاة مواطن، ويجري إسعاف حالتين حالياً
صفية حمدي 2:30 م, الخميس, 12 مارس 20 2:30 م, الخميس, 12 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأمور بشأن الطقس السيئ حتى الآن مستقرة، والخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو شملت وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء ونتج عنها فقط خسائر في الممتلكات.

وأوضحت أنه سقط سقف منزل في سوهاج وتسبب في وفاة مواطن، ويجري إسعاف حالتين حالياً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، لبحث استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ظل توقعات هطول الأمطار الغزيرة.

كيف استعدت الحكومة لموجة الطقس السيئ المتوقعة خلال ساعات؟
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

بينها توفير سيولة مالية.. الحكومة تستعد بإجراءات عاجلة لمساعدة المضارين من الأمطار

صفية حمدي 2:25 م, الخميس, 12 مارس 20