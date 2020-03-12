الطقس السيئ يتسبب في وفاة مواطن و3 حرائق في سوهاج

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأمور بشأن الطقس السيئ حتى الآن مستقرة، والخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو شملت وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء ونتج عنها فقط خسائر في الممتلكات.
وأوضحت أنه سقط سقف منزل في سوهاج وتسبب في وفاة مواطن، ويجري إسعاف حالتين حالياً.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، لبحث استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ظل توقعات هطول الأمطار الغزيرة.