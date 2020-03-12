الطقس السيئ يتسبب في وفاة مواطن و3 حرائق في سوهاج

سقط سقف منزل في سوهاج وتسبب في وفاة مواطن، ويجري إسعاف حالتين حالياً

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأمور بشأن الطقس السيئ حتى الآن مستقرة، والخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو شملت وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء ونتج عنها فقط خسائر في الممتلكات.

وأوضحت أنه سقط سقف منزل في سوهاج وتسبب في وفاة مواطن، ويجري إسعاف حالتين حالياً.