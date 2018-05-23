الطقس الحار يعصف بأسعار الموز في سوق العبور

سعر الجملة ينخفض لجنيه واحد الصاوي أحمدأدّت موجة الطقس الحار لانهيار أسعار الموز في سوق العبور؛ لأنه سلعة سريعة التلف ولا تزيد فترة بقائها عن يوم واحد بعد النضج طبقًا لذلك الطقس الحار، ومن ثم يلجأ التجار لحيلة تخفيض السعر لأقصى حد؛ للتخلص من المحصول.وفي بورصة الي

سعر الجملة ينخفض لجنيه واحد





الصاوي أحمد

أدّت موجة الطقس الحار لانهيار أسعار الموز في سوق العبور؛ لأنه سلعة سريعة التلف ولا تزيد فترة بقائها عن يوم واحد بعد النضج طبقًا لذلك الطقس الحار، ومن ثم يلجأ التجار لحيلة تخفيض السعر لأقصى حد؛ للتخلص من المحصول.

وفي بورصة اليوم شهدت سوق العبور انخفاض سعر الكيلو لجنيه واحد، وللمستهلك بين 2 و2.5 جنيه بدلًا من 3.5 جنيه قبل يومين وفقًا لأقل سعر للبيع.

ويتراوح سعر الجملة حاليًّا بين جنيه واحد و3 جنيهات، والمستهلك من 2.5 إلى 5 جنيهات.

وقال محمد عبد الصمد، تاجر في سوق العبور، إن الخسائر ليس على التاجر ولكن على صاحب الزرع الذي يقوم بتوريد محصوله لكي يتم إنضاجه في الثلاجات مقابل عمولة ثابتة، ثم يتم احتساب التكاليف وإرسال حصيلة البيع للمزارع في النهاية، والمقابل يكون بالسعر اليومي.

وأضاف أن أسباب انهيار الأسعار تعود لارتفاع درجات الحرارة التي أدّت لنضج المحصول بشكل سريع في وقت متزامن، مع العلم بأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في المساحات نتيجة زيادة الإقبال على زراعته.

وأكد أشرف صالح، مزارع موز من الصعيد، أن المشكلة لدى المزارع أكبر من التاجر؛ لأنه يتحمل الخسارة النهائية، في حال عدم بيع الثمار قبل نضجها، مشيرًا إلى أن “النولون “ارتفع حاليًّا لـ2200 جنيه من جنوب الأقصر لسوق العبور يتحملها صاحب المزرعة.

وأوضح أن درجات الحرارة العالية جدًّا تجبر المزارع على التخلص من المحصول؛ لأن الموز من المحاصيل سريعة التلف وسريعة النضج أيضًا ولا تستمر في التوقيت الحار سوى يوم أو يومين على أقصى تقدير.