الطفلة ريماس مجدي تهدي أغنية للسيسي

أحمد حمدي:طرحت الطفلة ريماس مجدي أغنيتها الجديدة "أحلي رئيس" علي طريقة الفيديو كليب فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة ثانية حتي عام ٢٠٢٢.ومن المقرر عرض الأغنية خلال أيام علي القنوات الفضائية واليوتيوب في منتصف الاسبوع القادم ؛وتحس ريماس مجدي في الأغنية

أحمد حمدي:

طرحت الطفلة ريماس مجدي أغنيتها الجديدة “أحلي رئيس” علي طريقة الفيديو كليب فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة ثانية حتي عام ٢٠٢٢.

ومن المقرر عرض الأغنية خلال أيام علي القنوات الفضائية واليوتيوب في منتصف الاسبوع القادم ؛وتحس ريماس مجدي في الأغنية الاطفال علي واجبهم الوطني نحو البلاد والرئيس.

وقامت بتصويرها خصيصا علي مسرح مدرسة “القديسة أنا” بدعم من إدارة المدرسة لإعلاء كلمة الوطن والعمل علي انتماء الأطفال لوطنهم.

أغنية “أحلي رئيس” غناء ريماس مجدي وكلمات: الكاتب الإذاعي محمد هاشم وألحان: الموجي الصغير وتوزيع : أسامة سامي واخراج: هبة عرفات.

وتستعد لتسجيل ميني ألبوم للاطفال متنوع يشمل عدة اغاني منها ” ذاكر” التي تحس الاطفال علي المذاكرة وأغنية ” الله يالله ” واغنية ” تدعو فيها الأطفال التقرب من الله وأغنية ” انا رايحة النادي ” تدعو فيها الأإطفال للترفيه.