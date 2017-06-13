الطعن على قرار إلغاء صلاحيات الحجر الزراعي أمام المفوضين

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من العاملين بالحجر الزراعي، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر في 13 نوفمبر 2016 له

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من العاملين بالحجر الزراعي، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر في 13 نوفمبر 2016 لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى.

وأوضحت الدعوى أنه إضافة لذلك فإنه ينزع الاختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصريا لإدارة الحجر الزراعي والحجر الصحي فقط وفقا للقانون، كما أنه يخالف ما نص عليه القانون بشأن اختصاص الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي أورد اختصاصها حصرا في قانون إنشائها.

وأكدت الدعوى أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها والذي يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية في جوهره وبالتالي الأمن القومي للاقتصاد الزراعي للبلاد.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليها حصرا للحجر الزراعي بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الإستراتيجية من إدارة الحجر الزراعي ونقلها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي إلى التقدم بهذا الطعن.