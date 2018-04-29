الطروحات الحكومية تجرى فى شرايين سوق المال مجددًا

- البتروكيماويات يستحوذ على %50 من «البرنامج» فى مرحلته الأولىمنى عبد الباريفى عودة لضخ دماء الطروحات الحكومية فى شرايين سوق المال مجددًا بعد توقف استمر لنحو 13 عامًا وقع اختيار الحكومة على 23 شركة فى قطاعات مختلفة بقيمة سوقية 430 مليون جنيه لتمثل برنامجا للطروحات يعول عليه فى جذب ن

– البتروكيماويات يستحوذ على %50 من «البرنامج» فى مرحلته الأولى





منى عبد الباري



فى عودة لضخ دماء الطروحات الحكومية فى شرايين سوق المال مجددًا بعد توقف استمر لنحو 13 عامًا وقع اختيار الحكومة على 23 شركة فى قطاعات مختلفة بقيمة سوقية 430 مليون جنيه لتمثل برنامجا للطروحات يعول عليه فى جذب نحو 80 مليار جنيه.

وتتنوع الشركات بين ما هو طرح أول مرة، وبين ما هو مدرج فعليا ترفع الحكومة نسب التداول الحر فيه، من خلال استراتيجيات متنوعة من بينها التخارج، أو طرح حصص لمستثمر استراتيجى.

وتنوعت القطاعات التى تنتمى لها شركات الطروحات ما بين البترول، والبتروكيماويات، والخدمات المالية بشقيها المصرفى، وغير المصرفى، واللوجيستيات، والعقارات، والاستهلاكى، والصناعى، مع تفاوت عدد الشركات المطروحة من قطاع لآخر.

وبين جميع شركات البرنامج وهى 8 مطروحة يتم التداول على حصص منها بالبورصة، و15 شركة طرح جديد، قاسم مشترك وهو الدور الذى لعبه تحرير سعر الصرف، وما تبعه من تغير فى المشهد الاقتصادى المحلى.

وأسفر هذين العاملين عن نقلة بمعدلات ربحية المؤسسات مع تمتع بعضها بإيرادات دولارية من عوائد التصدير، أو من تحصيل مقابل خدماتها بالدولار، والبعض الآخر بارتفاع الأسعار وعدم مرونة الطلب على منتجاتها.

وألقت «المال» الضوء على كل شركات ملف الطروحات؛ للوقوف على ما تتمتع به من مزايا تعزز وضعها، وذلك عبر الاستعانة بمحللين، أواستعراض حقائق مالية فعلية.

حزمة من العوامل تدعم قطاع البتروكيماويات فى الفترة الراهنة ضمت اكتشافات بترولية جديدة، وقفزات أسعار النفط والبتروكيماويات، ومشروعات ضخمة جديدة، وعوائد تصديرية معتبرة بدعم ارتفاع سعر العملة الأجنبية، وتوقعات بتحرير أسعار الأسمدة.

حفزت هذه العوامل مجتمعة الحكومة لتخصيص الجزء الأكبر من كعكة برنامج الطروحات فى مرحلته الأولى لشركات البترول والبتروكيماويات لتضيف للثلاث شركات المدرجة نحو ثلاث أضعاف عددها لتصبح 11 شركة.

ويستحوذ القطاعين على ما يقرب من %50 من إجمالى عدد شركات البرنامج، فضلا عن منحها أفضلية لتأتى فى المرحلة الأولى من الطروحات.

وهناك 3 شركات مدرجة فعليا هى أبوقير للبتروكيماويات المستحوذة على %46.55 من المؤشر القطاعى للبتروكيماويات بالبورصة، وسيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، صاحبة %27.04 من المؤشر، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك».

ومنذ تداولات مطلع العام الحالى وحتى جلسة منتصف أبريل الحالى، سجل المؤشر القطاعى لشركات البتروكيماويات ارتفاعا إجماليا نسبته %22، فيما أوصى مركز بحوث بنك استثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبى للقطاع ككل، فى ضوء تصدره اهتمام المستثمرين خلال 2018، نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الأساسية.

وتقول بنوك استثمار إن الشركات الثلاث ستشهد قفزات فى ربحيتها بدعم الأسباب المذكورة سابقا بجانب استقرار إمدادات الغاز للمصانع والتى تتيح فرصة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وتم مؤخرا اكتشاف حقلى ظُهر، وغرب الدلتا للغاز، اللذين يتوقع أن يضيفا أكثر من 25 مليار قدم مكعب إلى احتياطى الغاز الطبيعى المصرى.

الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»

عدد من المشروعات يدفع أرباحها باتجاه صعودى تتضمن مشروعات ضخمة ، فضلا عن اتجاهها لزيادة حصتها بتابعتها الإسكندرية للشمع بنسبة %15.

وقال بنك استثمار فاروس إن نشاط خلط الزيوت، واستمرار معالجة شحنات النفط الخام سيعزز هوامش ربحية «أموك» مستقبلا، فيما قدر سعر السهم عند مستوى 10.5 جنيه.

ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك استثمار بلتون يتوقع أن تحقق «أموك» إيرادات قيمتها 13 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الحالى، ترتفع إلى 14.2 مليار جنيه نهاية العام المالى المقبل.

ولفتت إلى أن تحسين مزيج منتجات الديزل والنافتا والبترول المسال التى انتهت «أموك» فى النصف الأول العام المالى 2017 – 2018 من المرحلة الأولى منها سينعكس على أرباح الشركة فى الربع الرابع من العام.

وأشارت إلى أن اعتزام «أموك» زيادة حصتها بالإسكندرية للشمع من %40 إلى %55 سيساعد الأولى فى زيادة صادراتها واختراق أسواق تصديرية جديدة.

كما توقع تقرير بحثى صادر عن شركة مباشر إنترناشيونال للأبحاث تحقيق الشركة أداء ماليا قويا فى النصف الثانى من العام المالى 2017 – 2018 (يناير – يونيو 2018) بدعم زيادة رأس المال الأخيرة والأنباء الجديدة عن مشروع إنشاء مصفاة تكرير المازوت بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه الذى أعلنت الشركة اعتزامها تنفيذه سابقا.

وتعتزم «أموك» تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير المازوت بتكلفة استثمارية 500 مليون دولار يمول من مؤسسات دولية، إذ أعلنت العام الماضى عن تقدم 5 شركات لوضع دراسة شاملة للمشروع ، فيما لم توضح الشركة حتى الآن أى تفاصيل بشأن المدى الزمنى الموضوع للبدء فيه.

وكانت «أموك» رفعت رأسمالها من 861 مليون جنيه مصرى إلى 1.29 مليار جنيه مصرى، بزيادة قدرها 430.500 مليون جنيه مصرى موزعا على عدد 430.500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصرى للسهم.

الهندسية للصناعات البترولية «إنبى» (طرح أولى)

وتستهدف الحكومة أن تكون «إنبى» باكورة طروحاتها بالبورصة، من خلال طرح حصة %24 من رأس المال، يعول عليها لجمع ما بين 100 و 150 مليون دولار.

وحققت «إنبى» طفرة فى أرباحها العام الماضى، إذ سجلت زيادة نسبتها %72، لتصل إلى 8.6 مليار جنيه.

وسجل عدد تعاقدات الشركة فى نفس 12 مشروعًا محليًا وعالميًا، فازت بها فى مناقصات بالإضافة إلى توقيع 33 أمر إسناد للعديد من شركات قطاع البترول.

ومن بين المشروعات تنمية حقل ظهر ومشروع تعديل التسهيلات الإنتاجية البرية القائمة بموقع رشيد، وإضافة تسهيلات جديدة لاستيعاب إنتاج حقول الغاز المكتشفة بالمياه العميقة غرب الدلتا، وتقديم الخدمات الهندسية فى مشروع تنمية حقول المرحلة (9 ب)، ومشروع تطوير حقل آتول البحرى، والمرحلة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل المنشآت البحرية والبرية التابعة لشركة بترول خليج السويس بجانب عدد من مشروعات الطاقة الأخرى.

الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» (طرح أولى)

تعمل «ميدور» فى معالجة أنواع مختلفة من خام النفط، بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن سنويا، ما يعادل 100 ألف برميل يوميا، فضلا عن امتلاكها منظومة متكاملة للتصدير بميناء الدخيلة.

ووفرت الشركة العام الماضى 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية بقيمة نحو 1.4 مليار دولار، كما تمكنت من تكرير نحو 40.5 مليون برميل، وصدرت نحو 1.7 مليون طن قيمتها 860 مليون دولار خلال 2017، وفقا لبيانات وزارة البترول المصرية.

تأسست ميدور كشركة مساهمة عام 1994، وفقا لقانون المناطق الحرة والاستثمار رقم 230 لسنة 1989، وتستهدف تكرير النفط الخام وإنتاج منتجات نفطية عالية الجودة، للأسواق المحلية والدولية.

المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب) (طرح أولى)

خلال عام 2017 تجاوز إنتاجها 115 ألف طن، وسجلت مبيعاتها المحلية 670 مليون جنيه، ومبيعات التصدير حوالى 100 مليون دولار.

تأسست «إيلاب» عام 2003، لتنفيذ وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطى – المادة الرئيسية فى صناعة المنظفات الحيوية المتحللة-.

أسيوط لتكرير البترول (طرح أولى)

مملوكة لشركة إنبى وبتروجت، وتستهدف تكرير 4 ملايين طن خام العام الجارى بزيادة تصل لحوالى 200 ألف طن عن ما تم تحقيقه خلال العام الماضى؛ للمساعدة فى تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الرئيسية.

وبحسب المهندس ناجى كساب، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، فإن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف إنتاج نحو 36 ألف طن بوتاجاز، و520 ألف طن من النافتا بنوعيها وأكثر من مليون طن سولار ونحو 2.3 مليون طن مازوت و25 ألف طن وقود طائرات.

وتمكنت الشركة العام الماضى، من إنتاج حوالى 1.1 مليون طن من السولار، بالإضافة إلى إنتاج حوالى 2.1 مليون طن مازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، وكذلك إنتاج 41 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 526 ألف طن من البنزين بنوعيه بالإضافة لإنتاجها من النافتا ووقود الطائرات.

شركة الحفر المصرية (طرح أولى)

تقدر حصتها السوقية بمصر نحو %65 فى مجال الحفر، وتمتلك وتدير ما مجموعه 70 حفارا، 68 مملوكين لها، وتدير 3 آخرين لشركات بترول أجنبية محلية عاملة بالسوق المحلية، ويتجاوز هيكل عمالتها 5000 موظف.

وبنهاية 2017 آلت ملكية «الحفر» بالكامل إلى الهيئة العامة للبترول، بعد شرائها حصة وحدة ميرسك للحفر التابعة لمجموعة ايه.بى مولر-ميرسك الدنمركية، البالغة %50 من شركة الحفر مقابل 100 مليون دولار نقدًا.

سيدى كرير «سيدبك»

ارتفاعا فى الطلب على الإيثلين، والبروبلين، ومكاسب مزدوجة من طرح حصة من تابعتها «ايثيديكوا»- %20 مساهمة سيدبك بها-، ومساهمتها أيضا صافى الأرباح، وتأسيس مشروع جديد لإنتاج البروبلين، عوامل إضافية تصعد بإيرادات وربحية سيدى كرير، بحسب بنوك استثمار.

ورجح بنك استثمار فاروس نموا مركبا بمبيعات «سيدبك» بنسبة %8، وصافى الأرباح بنسبة %6 العام الحالى، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الطلب على الايثلين، والبولى إيثلين، وارتفاع سعر النفط، والسلع الأساسية، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى، ومساهمة «ايثيديكوا» فى صافى الأرباح.

كما رقى «فاروس» قيمة سهم الشركة بنسبة %35 إلى مستويات 14 جنيها، معتمدا فى ذلك على اتجاه الشركة لتأسيس مشروع جديد لإنتاج البروبلين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية مقدرة عند 1.2 مليار دولار، مملوكا لها بنسبة %100، فيما لفت إلى أن السهم يتداول عند مضاعفات منخفضة للغاية العام الحالى.

وقال عبدالرحمن وهبة، محلل قطاع البترول بشركة مباشر إنترناشيونال للأبحاث، إن «سيدبك» تأتى على رأس شركات البتروكيماويات المدرجة استفادة من برنامج الطروحات بدعم مكاسبها من طرح حصة إضافية بها، وطرح المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكوا»، والتى تسهم –سيدى كرير- بنسبة %20 بها.

ورجح وهبة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة %13 العام الحالى بدعم توقعات ارتفاع أسعار بيع الايثلين إلى 1.33 ألف دولار للطن خلال الفترة من 2018 إلى 2021 مقارنة بـ1.02 ألف دولار للطن خلال عام 2017، و791 دولارا فى 2016.

كما توقع وصول إيرادات سيدى كرير لـ6.3 مليار جنيه نهاية هذا العام، مقارنة بـ4.9 مليار جنيه العام الماضى، وارتفاع صافى الأرباح إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه العام الماضى، وبناء على ذلك رفع وهبة السعر المستهدف للسهم بنسبة %45 إلى 25.5 جنيه، إلى 37 جنيها.

أبوقير للأسمدة

مدعومة بقفزات أسعار اليوريا بالسوق العالمية، إلى 260 دولارا للطن، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، والقرار الحكومى الذى يسمح لمنتجى الأسمدة بتصدير %45 من إنتاجهم بالسعر العالمى، يتوقع أن تحقق شركة أبوقير للأسمدة قفزة فى أرباحها.

وقال على عفيفى، محلل قطاع البتروكيماويات ببنك استثمار بلتون، إن انعكاسات ارتفاعات أسعار اليورويا على العوائد التصديرية للشركة، إضافة إلى العناصر المذكورة سابقا ستعزز إيرادات الشركة وصافى أرباحها.

وتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 7.9 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى (يونيو 2018)، ترتفع إلى 8.3 مليار جنيه نهاية العام المقبل 2018 – 2019، كما تحقق صافى أرباح 2.2 مليار جنيه، ثم 2.5 مليار جنيه على الترتيب.

وعلى صعيد الشركات التسعة المتبقية التى مازالت خارج حلبة سوق المال فتتنوع أنشطتها بين تكرير البترول، والتنقيب، وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والبنزين، وتتمتع جميعها بمستويات ربحية مرتفعة أيضا، يتوقع استمرارها بدعم العوامل التى ذكرها المحللون سابقا.

المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «ايثديكو» (طرح أولى)

تعمل «إيثيديكوا» فى مجال تصنيع منتجات البلاستيك والمطاط ذات القيمة المضافة (البولى إيثيلين منخفض الكثافة والعالى، البيوتاديين، والحلول المصنوعة من الستايرين المطاطى البيوتادينى).

وبلغ إجمالى مبيعات البولى إيثيلين للشركة بنهاية ديسمبر 2017 حوالى 351 ألف طن ‏منها حوالى 89 ألف طن إجمالى مبيعات البولى إيثيلين بالسوق المحلية، كما بلغ إجمالى مبيعات ‏البيوتادين حوالى 5.6 ألف طن بالإضافة إلى حوالى 3 آلاف طن من منتج الرافينات.‏

وتسهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بنسبة %20 من إيثيديكوا، بينما يتوزع باقى هيكل ملكية الشركة (%20) الشركة القابضة للبتروكيماويات، (%11) شركة جاسكو، (%21) البنك الأهلى المصرى، و(%10) بنك مصر، (%14) بنك الاستثمار القومى، (%4) بنك ناصر الاجتماعى.

الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة «تحت الإنشاء» (طرح أولى)

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التى مازالت تحت الإنشاء من حامض الفوسفوريك حوالى 500 ألف طن سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 900 مليون دولار.

ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة، وسيخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلًا سنويا يقدر بحوالى 336 مليون دولار.

وتسهم فى الشركة أبوقير للأسمدة بنسبة %10، و(%25) شركة فوسفات مصر، (%10) بنك الاستثمار القومى، (%10) شركة غاز الشرق، (%10) شركة بتروجت، (%10) شركة إنبى، (%20) الأهلى كابيتال للاسثتمار، (%5) الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

المصرية لإنتاج الميثانول «إيميثانكس» (طرح أولى)

تنتج الشركة ميثيل الكحول، أو الميثانول وهو عبارة عن مادة كيميائية سائلة صافية قابلة للذوبان فى الماء، وفى الربع الرابع من عام 2017، أعلنت ميثانكس الأم عن تسجيل 68 مليون دولار أرباحا، مقارنة بـ32 فى الربع الثالث، و24 مليون دولار فى الربع الرابع من العام 2016.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة (%50) شركة ميثانكس القابضة الكندية، (%12) الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، (%12) الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، (%9) الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، (%17) الشركة العربية للاستثمارات البترولية.

وتمتلك الشركة الكندية الأم عمليات فى الولايات المتحدة، ونيوزلندا، وعدد من الدول الأخرى.

توجه لطرح أعلى 3 شركات ربحية تابعة للنقل البحرى



جاء إدراج قطاع النقل واللوجيستيات بقائمة الطروحات عقب الانتعاشة التى شهدتها معدلات ربحية الشركات عقب التعويم وارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه، إلى 17.70 جنيه، وقيام الشركات بتحصيل مقابل خدماتها بالدولار، أو ما يوازيه بالجنيه المصرى.

ويضم برنامج الطروحات بهذا القطاع 3 شركات فقط، أحدهما مدرجة بالفعل بالبورصة وهى الإسكندرية لتداول الحاويات، بينما الشركتان الأخريان هما دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، لاعبين بالسوق للمرة الأولى.

وتسيطر القابضة للنقل البحرى والبرى على حصص تتراوح بين 38 ونحو %56 بالشركات الثلاث، والتى تعد الأعلى ربحية بين 28 شركة تابعة للقابضة.



الإسكندرية لتداول الحاويات

وجاءت النتائج المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بعد التعويم حافزا قويا للإدارة المصرية لإدراج الشركة ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات المُعلن مؤخرًا.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى حققت الإسكندرية لتداول الحاويات صافى أرباح قيمتها 1.5 مليار جنيه، وخلال النصف الأول من العام المالى 2017 – 2018 سجلت الشركة صافى ربح 1.13 مليار جنيه، مقارنة بـ 822 مليون جنيه.

وتستهدف الإدارة المصرية بيع حصة من أسهم المساهمين الرئيسيين بـ«الإسكندرية»، وهما الشركة القابضة للنقل البحرى، وهيئة موانئ الإسكندرية فى إدارة برنامج الطروحات؛ بهدف الوصول بنسبة التداول الحر فى الشركة إلى %20 بدلاً من %5 حاليًا.

وتبلغ حصة المال العام الإجمالية التى سيتم طرحها بالإسكندرية لتداول الحاويات فى إطار برنامج الطروحات %15، موزعة بنسبة %8.742 من حصة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%6.258 من حصة هيئة ميناء الإسكندرية، بجانب نسبة تداول حر حاليا %5.

ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة %55.78 للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و%40 للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسب أقلية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وأسهم التداول الحر.

دمياط لتداول الحاويات

وبلغت إيرادات دمياط لتداول الحاويات 1.04 مليار جنيه العام الماضى 2016 – 2017، مقارنة بـ590.3 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو %176، كما بلغ صافى الربح 908 مليون جنيه، مقارنة بـ418 مليون جنيه.

أنشأت عام 1986، ويبلغ رأسمالها حاليًا 200 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد.

ويتمثل نشاطها فى تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط، وشحن وتفريغ السفن ووسائل النقل المختلفة، وكذا النقل إلى الساحات والملاحق والمستودعات المخصصة لهذه النوعيات والقيام بجميع العمليات المتصلة بهذا الغرض.

كما تزاول الشركة نشاط التخزين والمستودعات ومزاولة نشاط التخليص الجمركى على البضائع الواردة والصادرة والمملوكة للغير باعتبارها من الأنشطة المكملة لأنشطة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %42 من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3، بينما يسهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %3 من رأس مال الشركة.

بورسعيد لتداول الحاويات

تأسست عام 1988، ويمثل نشاط تداول الحاويات نحو %90 من نشاطها، ومن إيراداتها أيضًا، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة (%38) حصة القابضة للنقل البحير والبرى والباقى مساهمات غير معلومة.

وبنهاية العام المالى 2016 – 2017 ، ارتفعت إيرادات بورسعيد إلى 1.018 مليار جنيه مقابل 622.9 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو %63.4، وصافى أرباح مبلغ 708.1 مليون جنيه مقابل 344.2 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو %105.7.

القطاع الصناعى نصيب صغير وأرباح قوية



اختارت الحكومة ضمن المرحلة الأولى من برنامج للطروحات الحكومية شركتين صناعيتين رائدتين بقطاعهما، وهما الشرقية للدخان، ومصر للألومنيوم، إذ تعتبر الأولى الوحيدة من نوعها فى مصر، كما أن الثانية لديها مشروعات توسعية كبيرة تدعم هوامش أرباحها المستقبلية.

الشرقية «إيسترن كومبانى»

كان للشركة الشرقية «إيسترن كومبانى» الحظ الأوفر، إذ وقع اختيار الحكومة عليها ببرنامج الطروحات، فى ضوء حزمة من العوامل تدعم موقف الشركة وربحيتها، أبرزها قفزات الربحية التى المحققة، والطفرات التى حققها السهم خلال العام الأخير، والتى أهلتها لدخول مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، بالمؤشر الفرعى للشركات الكبيرة، وسط توقعات بإدراجها بمؤشر فوتسى للأسواق الناشئة.

وارتفع سهم «الشرقية» بـنحو %173 خلال العام الأخير وسط قفزات ربحية الشركة- المنتج الوحيد للسجائر والمعسل فى بلد يتجاوز تعداد سكانها نحو 90 مليون نسمة.

وتدر الشرقية للدخان أكبر دخل لمصر بعد قناة السويس مباشرة، إذ سجل ما ضخته لخزانة الدولة العام الماضى 49 مليار جنيه، مع استهداف زيادة هذه القيمة إلى 57.5 مليار جنيه هذا العام بنمو نسبته %16.

ودعم تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار السجائر أكثر من مرة العام الماضى أرباح الشرقية -وانعكست هذه العوامل على الأرباح الفصلية للشركة فى النصف الثانى من العام الماضى (يوليو – ديسمبر 2017) لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنة بـ890 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

مصر للألومونيوم

مازالت الشركة تحصد أرباح تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر معدن الألمونيوم عالميا وهو ما انعكس على أرباحها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو – ديسمبر 2017)، التى أظهرت نموا نسبته %53 نتيجة نمو الإيرادات. وبلغت الأرباح 1.15 مليار جنيه، مقابل 755.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق، وزادت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 6.29 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه،

وتوقع بنك استثمار فاروس إيرادات قيمتها 3.18 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بزيادة %39 مقارنة بالعام المالى 2016 – 2017، كما توقع إجمالى أرباح قيمته 634 مليون جنيه، مقارنة بـ515 مليون جنيه العام المالى الماضى.

■ محافظ أراضى ضخمة تدعم القطاع العقارى



2018 عام الشراكات مع المطورين



اكتفت الإدارة المصرية بشركتين فقط فى برنامجها للطروحات مدرجتان حاليا هما؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، بدعم قوة مركز الشركتين فى ظل تمتعهما بمحافظ أراضى ضخمة تتجاوز مساحتها 37 مليون متر مربع للشركتين، مع ترجيحات ارتفاعات الأسعار بمعدل سنوى %10 فى 2018.

وتتوقع بنوك استثمار استمرار الاتجاه السائد نحو اتفاقيات التنمية العقارية، نظرًا للزيادة الكبيرة فى تكلفة الأراضى والتى تمثل عبئا كبيرا على عاتق المطورين العقاريين؛ ما يجعل هذه الاتفاقات تمثل علاقة تكاملية ذات فائدة مشتركة للجانبين الشركات مالكة محافظ الأراضى كمدينة نصر، ومصر الجديدة، والمطورين العقاريين كسوديك.

وفى ظل استحواذ الشركتين على أراض ضخمة فى مواقع متميزة يتوقع أن تواصل الشركتان حصد الأرباح، العام الحالى.

مدينة نصر

وقال بنك استثمار فاروس إن شركة مدينة نصر البالغ حجم محفظة أراضيها المتبقية 7.7 مليون كيلو متر مربع، تعد أفضل مثال على شركة لديها محفظة أراض تحولت لمطور صناعى، لافتا إلى عدد من الأسباب التى تدعم موقف الشركة بقوة وهى:

أولا، جدول مبيعات مدته 5 سنوات، وجدول تقسيط لمدة 7 سنوات للأرض المتبقية للشركة بمشروع تاج سيتى والبالغ مساحتها 2.9 مليون متر مربع، ويبدأ سعرها من 5 آلاف جنيه العام الحالى، مع فرص نمو سنوية %10.

وكذلك جدول مبيعات لـ7 سنوات، وجدول أقساط لمدة مماثلة لمساحة 4.9 مليون متر مكعب ما تبقى من مشروع سرايا، والذى يبدأ سعره منه 3850 جنيها فى 2018، مع فرص نمو %10 سنويا.

وبلغ تقييم فاروس للشركة بالكامل نحو 15.6 مليار جنيه، موزعة بواقع 13.8 مليار جنيه قيمة المتبقى من محفظة الأراضى، ومليارى جنيه مشروعات تطوير.

وكانت مدينة نصر أعلنت مؤخرًا استعدادها للاستحواذ أو الاندماج مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” أو تبادل الاسهم بحسب الطريقة الأسرع فى التنفيذ، ما من شأنه أن يضيف ماليًا للشركتين على الأجل القريب والبعيد، وبالمثل على مساهمى الشركة من أصحاب التداول الحر، وفقا لآراء بنوك استثمار.

ويتزامن الإعلان عن التعاون المرتقب مع تطلع الشركة القابضة للتشييد والتعمير (أحد أكبر المساهمين الرئيسيين بشركة مدينة نصر والمالكه لـ%15.5) إلى التخارج الجزئى، أو الكلى، من حصتها ضمن المرحلة الأولى، من برنامج الطروحات الحكومية.

وقال أدهم هشام، محلل قطاع العقارات ببنك استثمار “بلتون” لـ”المال”، إن توقعات المبيعات التعاقدية لشركة مدينة نصر العام الحالى ستتجاوز الـ5.5 مليار جنيه، وكذلك صافى أرباحها سيتجاوز الـ1.5 مليار جنيه، بدعم من مبيعاتها فى مشروعات تاج سيتى، وسراى، وكابيتال جاردن بالشراكة مع بالم هيلز، والذى تحصل على %36 من مبيعاته.

وأضاف هشام أن إيرادات الشركة قد تتجاوز المستويات المذكورة فى ضوء حصولها على رخصة الجزء التجارى داخل مشروع أرض تاج سيتى، والبالغ مساحته 700 ألف متر مربع من إجمالى مساحة المشروع.

مصر الجديدة

وأجمع تقرير صادر عن بنك استثمار فاروس، وأدهم هشام محلل العقارات ببلتون، على أن «مصر الجديدة» أحد المستفيدين بقوة من ارتفاع أسعار الأراضى، خاصة مع امتلاكها قطعتى أرض بشرق القاهرة بمساحة أكثر من 32 مليون متر مربع، وشراكتها مع سوديك فى أحدهما لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 655 فدانًا فى مدينة هليوبوليس الجديدة.

ويقول بنك استثمار فاروس إن مركز الشركة يدعمه أيضًا جدول مبيعات مدته 25 عاما، وجدول تقسيط 7 سنوات لمساحة 19 مليون متر مربع المتبقية من محفظة أراضى “نيو هليوبليس”، والمقدر لها سعر 3850 جنيها بداية 2018، متوقعًا لها نموًا سنويًّا بواقع %10 حتى 2035، ثم %5 بشكل سنوى بعد ذلك.

وكذلك جدول مبيعات لمدة 15 عامًا، وجدول تقسيط لـ7 سنوات، لأرض هليوبارك البالغ مساحتها 7.4 مليون متر مربع، والمقدر سعرها مطلع العام الحالى بـ3850 جنيها، مع نمو %10 سنويًّا.

وقال أدهم هشام، محلل العقارات ببلتون، إن وجود 24 مليون متر مربع من الأراضى غير المستغلة بلا أى مديونيات، ووقوعها فى مواقع مميزة قُرب العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، فى حوذة الشركة تمثل عنصر جذب قوى للمطورين العقاريين.

الخدمت المالية فى المرتبة الثانية ببرنامج الطروحات



-%30%50 نمواً متوقعاً للأنشطة «البنكية والغير مصرفية»

احتل قطاع خدمات المالية غير المصرفية المركز الثانى ببرنامج الطروحات بعدد 5 شركات بين قطاع بنكى وتأمين، ومدفوعات إلكترونية، من بينها كيان واحد مدرج بالفعل بالسوق، والبعض الآخر سيكون ضيفًا حديثًا.

وتقول رضوى السويفى، رئيس إدارة الأبحاث ببنك استثمار فاروس، إن القطاع المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفى يتمتع

بفرص نمو مرتفعة، تتراوح بين 20 و%30 سنويًّا للقطاع المصرفى فى ضوء التوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يمثل تمتع القطاع بمعدلات عالية من التنظيم التشريعى والشفافية؛ ما يمثل ميزة قوية حفزت الحكومة للتوسع فيه ضمن برنامج الطروحات.

وعلى الصعيد غير المصرفى، ترى السويفى أن القطاع يتمتع بفرص نمو قوية جدا تتراوح بين 25 و%50.

ويبلغ حجم القطاع المالى فى مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه، بما يساوى %100 من الناتج المحلى الإجمالي، ويمثل القطاع البنكى %73، أما الخدمات غير المصرفية %27، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران.

ومن جانبه، يقول هانى عامر، محلل قطاع البنوك بمركز أبحاث مباشر إنترناشيونال، إن إدراج شركات حكومية للخدمات المصرفية كشركة مصر للتأمين سيتيح للمستثمرين الدخول فى شريحة من الشركات وجودها بالسوق لا يكاد يُذكر.

وتوجد بالسوق حاليا شركتا تأمين فقط هما المهندس للتأمين، والدلتا للتأمين والتى رجح عامر خروجها من السوق عقب استحواذ الشركة القابضة المصرية الكويتية عليها مارس الماضى.

وتوقع عامر تحسن مؤشرات القطاع المالى غير المصرفى ليصل معدل نمو الإقراض %16، ومعدل الودائع %18 العام الحالى.

بنك التعمير والإسكان

هو الكيان الوحيد المدرج بالفعل بقطاع الخدمات المالية بين شركات برنامج الطروحات، وشهد نموًا فى أرباحه المستقلة العام الماضى بنسبة %67.

وحقق البنك أرباحًا مجمعة العام الماضى بلغت 1.31 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 754.8 مليون جنيه فى 2016.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك ارتفاع إجمالى الودائع بنسبة %79.4 ليسجل 40,885 مليار جنيه مصرى، مقابل 22,792 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

ونما إجمالى القروض بمعدل %28.2 ليسجل 13,413 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 10,461 مليار جنيه بنهاية 2016.

ويسهم البنك فى أكثر من 30 شركة بنسب تتراوح بين 5 و%96 فى قطاعات مختلفة تتنوع بين العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والسمسرة وتداول الأوراق المالية.

وأسس البنك صندوق عقارى بقيمة 500 مليون جنيه من خلال شركة التعمير لصناديق الاستثمار العقارية، وافقت هيئة الرقابة المالية عليه بشكل مبدئى العام الماضى.

بنك الإسكندرية (طرح أولى)

يمتلك البنك أكثر من 170 فرعا فى جميع محافظات الجمهورية الرئيسية يعمل بها حوالى 5 آلاف موظف، تخدم أكثر من من 1.5 مليون عميل، بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.

وسجل صافى أرباح البنك العام الماضى ارتفاعا نسبته %83.8 ليصبح 2.789 مليار جنيه، كما ارتفع صافى محفظة القروض بنحو %7.2 إلى 32.1 مليار جنيه، وانعكست هذه المؤشرات على ربحية سهم البنك بنسبة %83.6 لتصعد إلى 6.26 جنيه.

ومنذ نهاية العام 2017، وقع البنك عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات من بينها هيئة التنمية الصناعية هدف تمويل وحدات صناعية جديدة بتسهيلات ائتمانية مميزة، يتضمن البروتوكول قيام الهيئة بإتاحة وتجهيز الأراضى اللازمة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة مخصصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

يتوزع هيكل ملكية «بنك الإسكندرية» بين ثلاث كيانات عالمية وهى بنك سان باولو .اس. بي. ايه بنسبة %70.25، ومؤسسة التمويل الدولية بنسبة %9.75، والحكومة المصرية بنسبة %20.

بنك القاهرة (طرح أولي)

يستهدف البنك تحقيق أرباح قيمتها مليارى جنيه بنهاية العام الحالى، وفقًا لتصريحات سابقة لطارق فايد رئيس البنك لـ»المال» فى وقت سابق من الشهر الحالى.

ولم يعلن البنك عن أرباحه فى 2017 بعد، ولكن إجمالى أرباحه ارتفع عام 2016 بنسبة %17.9 لتسجل 3.3 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار فى عام 2015، كما ارتفعت أصوله لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار فى عام 2015.

ووافقت البورصة المصرية على قيد أسهم بنك القاهرة فيها خلال فبراير 2017، ولكن تم تأجيل طرح حصص من البنك أكثر من مرة.

وأعلن البنك مؤخرا أن إجراءات الطرح تسير بانتظام بين وزارة المالية والبنك المركزى، وأن عملية الطرح سيتم خلالها الاحتفاظ بحصة حاكمة للمالك «شركة مصر للاستثمارات المالية»، المملوكة والتابعة لبنك مصر، والتى تملك بنك القاهرة ضمن الهيكل الرئيسى للمساهمين.

وبنك القاهرة مملوك بنسبة %100 لبنك مصر عن طريق شركات مصر للاستثمارات المالية ومصر للاستثمار ومصر أبوظبى للاستثمارات العقارية.

ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance».(طرح أولى)

ووفقا للبيانات المنشورة عبر الموقع الإلكترونى للشركة فقد بلغ صافى أرباحها عام 2015 ما قيمته 69.35 مليون جنيه بزيادة %106 عن المستهدف، وإيرادات قيمتها 357.3 مليون جنيه بزيادة نسبتها %107 عن المستهدف.

وE-finance شركة حكومية تعد بمثابة منصة إلكترونية لعدد كبير من المشروعات الحكومية أبرزها المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية (البنزين – السولار -المازوت) فى إطار خطة ترشيد الهدر فى المنتجات البترولية، وكذلك تنفيذ مشروع تكافل وكرامة، والتحصيل الإلكترونى لمصلحة الضرائب، والجمارك، وسداد رواتب العاملين بالدولة، وكذلك منظومة المعاشات الإلكترونية.

وتتوزع ملكيتها بين بنك الاستثمار القومى %70، والبنك الأهلى المصرى %10، وبنك مصر %10، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى %10، وتمتلك نحو 150 ألف فرع موزعة بأنحاء الجمهورية.

مصر للـتأمين (طرح أولى)

تقدر استثماراتها فى 12 مليار جنيه وتتوزع فى قطاعات اقتصادية مختلفة (صناعة – زراعة – أوراق مالية- بنوك -خدمات .. إلخ)، ويتم تنظيمها وفق رؤية لتحقيق أعلى عائد ممكن، وفقًا لما هو منشور عبر موقعها الإلكترونى.

وتتنوع القطاعات التى تغطيها الشركة بين تأمين النقل بأنواعه، البحرى، والداخلى، وضد الحريق، وتأمين البترول، والسفن، وتأمين السيارات الإجبارى.

وتمتلك الشركة 120 فرعًا بأنحاء الجمهورية، وهى شركة التأمين الوحيدة فى مصر التى تمتلك الخبرة التأمينية فى مجال تأمينات الطيران والفضاء من خلال تأمينها على أسطول مصر للطيران والقمر الصناعى المصرى نايل سات.

وتعمل «مصر للتأمين» بالسوق المصرية منذ عام 1934، ويبلغ رأسمالها المرخص به 8 مليارات جنيه، ورأسمالها المصدر بقيمة أربعة مليارات جنيه، موزعة على 400 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد، وتؤول ملكية الشركة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين.