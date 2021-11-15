الإسكندرية

«الطرق والنقل» بالإسكندرية تُشدد على الجهات المعنية الإسراع في الانتهاء من جميع الأعمال

وذلك من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي البالغة نحو 2.5 مليون جنيه
مها يونس 4:51 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 4:51 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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قالت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، إنه تم التشديد على جميع الجهات المعنية بالإسراع في الانتهاء من جميع الأعمال في وقتها المحدد، مشيرة إلى أنها تعمل في أكثر من اتجاه بخطة 2021 – 2022، في حين أن مخصصات الخطة الاستثمارية للمديرية بلغت نحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى بند الأعمال الجاري تنفيذها الذي بلغت مخصصاته نحو 341 مليون جنيه، فضلاً عن قطاع أعمال “إعادة الشىء لأصله” والذي بلغت مخصصاته نحو 7.5 مليون جنيه، إلى جانب أن المنحة الأوربية بلغت نحو 2.5 مليون جنيه.

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وفي هذا الصدد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم حصر جميع الطرق والشوارع الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا وفقًا للأولويات والاحتياجات، بالإضافة إلى محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، خاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية.

وقالت مدير مديرية النقل والطرق، إنه تم الانتهاء بنسبة 90% من أعمال الرصف بشارع عادل المصري و17 شارع متفرع بنطاق حى عامرية أول، وذلك من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الشارع يعد من الشوارع الرئيسية التي تخدم قطاع عريض من الأهالي.

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وأضافت أنه تم البدء في أعمال الرصف بشارع عادل المصري وجميع متفرعاته في شهر مارس 2021 ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال الرصف في ديسمبر 2021، لافتة إلى أن إجمالي أطوال شارع عادل المصري بمتفرعاته بلغت 2800 متر.

وعلى صعيد آخر كان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد كلف مؤخراً، مدير مديرية الطرق والنقل، بالبدء في أعمال ترميم الحفر والمطبات علي مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية، والانتهاء منها في أسرع وقت وفقاً للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية، وفي استجابة سريعة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وعلى صعيد تطوير طريق مصطفى كامل بالإسكندرية، أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من طريق مصطفى كامل بنطاق منتزه أول بنسبة 100% بطول حوالي 2 كيلو وتمت توسعته بعرض 21 مترا وتم عمل أرصفة انترلوك وجزيرة وسطى، أما المرحلة الثانية من الشارع فقد تم تنفيذ أعمال التطوير بنسبة 70%، والمرحلة الثالثة تم الانتهاء منها بنسبة 25%.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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