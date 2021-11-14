نقل وملاحة

الطرق والكباري : غلق بعض الطرق بسبب سوء الاحوال الجوية

في اطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على ارواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على هذه الطرق
محمود محسن 9:41 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21 9:41 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

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اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري غلق عدد من الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي طرق (مرسى علم – القصير و قفط – القصير وقنا – الأقصر الصحراوي الشرقي)، في اطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة للحفاظ على ارواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على هذه الطرق ، والأحوال الجوية الغير مستقرة .

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يأتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء.

وتؤكد الهيئة على انتشار وتواجد مجموعات الانقاذ والطوارئ والصيانة لإستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء في حالة تتضررها نتيجة السيول.

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بقلم محمود محسن

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