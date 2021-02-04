«الطرق والكباري»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تأثير الأمطار على جنوب سيناء

الهيئة تؤكد على تواجد مجموعات الإنقاذ لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء

تستعد هيئة الطرق والكباري برفع درجة الاستعداد القصوى ومعدات الإنقاذ والصيانة، لمواجهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل وقيادات

وأعلنت هيئة الطرق والكباري في بيان لها اليوم الآتي:

1 – تم غلق طريق الزعفرانة السخنة وتحويله إلى طريق الجلالة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لوجود أمطار غزيرة وسيل عند قرية سفاري في الكيلو 14 اتجاه الزعفرانة كإجراء احترازي لعدم وجود انجراف للسيارات.

2 – بخصوص طريق مفارق فيران / كاترين، هناك سيول بمنطقة الجوفة بالكيلو 50 تقريبا من مفارق فيران اتجاه كاترين، وتم دفع معدات وحدة صيانة طور سيناء والطريق مفتوح للمرور.

3 – أما بالنسبة لطريق طابا / نويبع، فهناك سيول أدت لوجود اطماءات على الطريق بمسافات متفرقة (من كم 5 حتى كم 20 ، من كم 35 حتى كم 60 )، وتم دفع معدات وحدة صيانة نويبع.. وجار العمل والطريق مغلق امام حركة المرور.

وتؤكد هيئة الطرق والكباري على تواجد مجموعات الإنقاذ لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء.