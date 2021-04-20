نقل وملاحة

«الطرق والكباري» : الانتهاء من توسيعات «الدائري» آخر يونيو.. وتعويض ساكني العقارات المُزالة (فيديو)

الكثافة المرورية على طريق الأوتوسترادـ المريوطية تتعدى 213 ألف سيارة في اليوم
محمد مجدي 8:34 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 8:34 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الطريق الدائري من الشرايين المهمة في القاهرة الكبرى، وهو يعبر على أكبر 3 محافظات كثافةً سكانية وأكبر كثافة مرورية على الطريق الدائري، حيث إن التوسعة ستكون 7 حارات، وفى بعض المناطق 8 حارات، وعلى آخِر شهر يونيو المقبل سيتم الانتهاء من التوسعة للطريق الدائري.

وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج اليوم على فضائية إكسترا نيوز، إن الكثافة المرورية على طريق الأوتوسترادـ المريوطية تتعدى 213 ألف سيارة في اليوم، “وده حجم كثافة مرورية عالية وكان لازم ناخد إجراء توسعة الطريق، وهناك تحديات كثيرة واجهتنا وتم التعامل معها مع أجهزة الدولة، من جميع أنواع المرافق”.

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وأضاف مصطفى: لما حطينا حدود نزع الملكية، وتم البدء في التعامل مع السكان من خلال التعويض الاجتماعي بحيث أن يكون معهم أموال بحيث سهولة النقل إلى مكان آخر، ويتم عمل تسوية في المقابل المادي، وعمل إزالة للعمارات بغرض التوسعة.

وتابع مصطفى أن التوسعة تتم حاليًّا من سعد الشاذلي حتى الطريق الزراعي، ومن الاوتوستراد حتي المريوطية، ومن الطريق الصحراوي حتى الواحات، وهناك بعض النقاط مثل تقاطع الإسماعيلية وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، سيتم العمل فيها.

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وأضاف مصطفى أن الطريق الدائري سيعمل على حل الأزمة المرورية بشكل كامل، إضافة إلى تطبيق نظام ITS وهو للسيطرة على المرور والسرعة والمخالفات، مشيرًا إلى أن النظام الموجود على محور 26 يوليو يعتبر جزءًا من تلك المنظومة المستهدف تطبيقها على الطريق الدائري.

وتابع أنه مخطط تنفيذ مشروع آخر عند تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري؛ لمنع مرور الميكروباص عليه، مع عمل موقف أسفل الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنه يتم عمل مواقف عشوائية، والأتوبيس الترددي سيعمل على منع تلك المواقف العشوائية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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