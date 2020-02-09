«الطرق والكبارى» تطلب 24 مليار جنيه ميزانية لمشروعات العام المقبل

طلبت الهيئة العامة لـ الطرق والكبارى من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تخصيص 24 مليار جنيه للمشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى المقبل 2020-2021.

وأضاف مصدر بالهيئة العامة لـ الطرق والكبارى لـ»المال» أن الموازنة ستركز على استكمال بناء 10 كبارى على النيل، وبدء تنفيذ 50 أخرى مخطط إنشاؤها خلال عامين من الآن، إلى جانب إتمام المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، وفى مقدمتها طريق القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربي. ويشمل تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربى رفع الكفاءة والتوسعة وإنشاء حارات خدمة للنقل، بحيث يصبح 6 حارات فى كل اتجاه، تخصص 3 منها لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، بإجمالى أطوال 230 كم.

وتضم قائمة الكبارى المقرر استكمالها كوبرى طما بتكلفة 900 مليون جنيه بطول يصل إلى 34.5 كيلو متر، ومحور كلابشة بتكلفة 800 مليون جنيه، وكوبرى عدلى منصور بتكلفة مليار جنيه، وديروط 1.700 مليار جنيه، إضافة لكوبرى قوص بتكلفة 1.224 مليار جنيه.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة طالبت وزارة التخطيط خلال يناير الماضى بتوفير 5 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لصرف جزء من مستحقات الشركات العاملة، ولم تتلق رداً حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم مخاطبتها مرة أخرى فى القريب العاجل.

وكان وزير النقل كامل الوزير قد أعلن نهاية الأسبوع الماضى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على منح الوزارة 10 مليارات جنيه للمساعدة فى إصلاح الطرق الداخلية بالقرى ورفع كفاءتها.