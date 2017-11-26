الطرق الصوفية: مولد النبي بلا مواكب

إيمان عوف:



قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، فى اجتماعه أمس، عدم الخروج فى مواكب احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وقال الشيخ علاء أبوالعزايم، شيخ مشيخة الطرق الصوفية، إن الاحتفال سيقتصر على التواجد بمسجد الحسين، تجنبا لدفع أبرياء جدد حياتهم ثمنا لبربرية السلفية الجهادية.



وأضاف أن الغالبية العظمى ممن استشهدوا أو أصيبوا، أمس الأول الجمعة، فى الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة بالعريش، ينتمون للطريقة الصوفية الجريرية، لافتا إلى أن تهديد الصوفية ليست جديدة.



وقال: لا نملك سوى الدعاء، والوقوف خلف الجيش والشرطة، فى تلك الحرب الشرسة مع الجماعات التكفيرية.



وبدأ ناشط سياسى سيناوى – رفض ذكر اسمه – حديثه قائلا «لن نترك سيناء»، متوقعا أن تتخذ المواجهة مع الجماعات الإرهابية منحىً أشد عنفا خلال الفترة القادمة، كون تلك الجماعات تمثل مشروع استيطانى يهدف للاستيلاء على سيناء، وأشار إلى أن المسلحين القتلة كانوا يتعمدون إثارة الرعب فى قلوب المصريين، مدللا على ذلك بما حدث للشيخ موسى، الذى قتل بالمسجد ومعه أبناؤه وشقيقه وزوج ابنته، والأخيرة استشهدت عندما علمت بما جرى فهرولت للمسجد للإطمئنان على ذويها، فاستقبلها المجرمون القتلة بالرصاص.



وقال إنه منذ ليلة أمس، ومنطقة العريش تهتز على أثر قيام قوات الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة، والدخول فى اشتباكات متقطعة متواصلة مع الإرهابيين، وعن ما تردد عن قيام قبيلة الترابين بقطع الطريق الشرقى والإصرار على الدخول فى معارك مع المسلحين، قال إن البدو جميعا على استعداد تام لذلك، بعد أن إنهارت حياتهم، ودفعوا ثمنا باهظا، وصل إلى حد فقدانهم رجال أسر بأكملها، مضيفا: دعونا من قبل لفتح الباب أمام المقاومة الشعبية، واليوم نعيد هذا الطرح لإبادة هؤلاء المرتزقة.

