الطرح لا يعني التخارج .. وزيرة التخطيط : لدينا 200 شركة حكومية من أفضل الشركات أداءً  

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن شركات القطاع الحكومي تصل إلى 770 شركة منهم 200 شركة من أفضل الشركات أداء، مؤكدة أن عملية طرح تلك الشركات لا تعني التخارج أو البيع، بينما ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت في تصريحات على هامش إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة، قبل قليل، أن عمليه الطرح تشمل البورصة والفنادق العاملية من خلال الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية التابع للصندوق السيادي.

وتابعت عمليه الطرح تشمل أشكالا وأدوات مختلفة للشراكة، منها ضخ استثمارات ورؤوس أموال جديدة، ومشاركة في الإدارة تلبي مصلحة الطرفين.

وأضافت الوزيرة، أنه لا تعارض بين مصلحة الدولة والمستثمر في إدارة الأصول والشركات الحكومية المختلفة، وإنما التعاون يخدم مصلحة الطرفين، قائلة: المستثمر مصلحته من مصلحتنا ومش هياخد الشركة بره البلد، إنما يستثمر ويضخ أموالا ويتوسع فى مصر.



