«الطرازات المجمعة» تقود صدارة تراخيص «الملاكى» خلال يوليو

تمكنت 6 طرازات مجمعة محليًا من انتزاع المراكز الستة الأولى بقوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال شهر يوليو الماضى، هى «نيسان صنى، وشيرى أريزو 5، وتيجو 7، وإم جى 5، وتيجو 3، وYD F3».

وبحسب البيانات الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر، احتفظت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص السيارات «الملاكى» للشهر الخامس على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 1287 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى.

ويعود تفوق «صنى» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص السيارات إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب، إضافة إلى العامل السعرى التنافسى للفئات المطروحة منها داخل السوق المحلية.

وبحسب التقارير الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر، صعدت «شيرى أريزو 5» للمرتبة الثانية بقوائم تراخيص سيارات الركوب مسجلة نحو 508 مركبات، خلال تلك الفترة.

وحصدت «شيرى تيجو 7» المرتبة الثالثة، بإجمالى ترخيص 498 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الرابع بواقع 365 سيارة.

واقتنصت «شيرى تيجو 3» المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 333 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «BYD F3» فى المرتبة السادسة بترخيص 327 مركبة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز السابع بواقع 300 وحدة.

وظهرت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثامنة، بإجمالى 244 وحدة، أعقبتها «بيجو 3008» فى المركز التاسع بنحو 233 سيارة.

وحلت «إم جى ZS» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 217 مركبة، تلتها «نيسان سنترا» فى المركز الحادى عشر، بواقع 209 سيارات خلال تلك الفترة.

وحصدت «لادا جرانتا» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 201 مركبة، أعقبتها «كيا أكسيد» فى المركز الثالث عشر بواقع 193 وحدة.

واحتلت «هيونداى إلنترا CN7» و«تويوتا بيلتا» و«رينو ميجان» المرتبة الرابعة عشر – مكرر – بعدما تمكنت من تسجيل 186 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وأرجع محمد حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، تصدر الطرازات المجمعة محليًا لقوائم تراخيص المركبات نتيجة توافرها داخل السوق بكميات كبيرة، مقارنة بالفئات المستوردة التى تشهد نقصًا حادًا بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وعدم تمكن الوكلاء والمستوردين من جلب أى شحنات جديدة من الخارج منذ أكثر من 5 أشهر.

وتوقع أن تهيمن الطرازات المجمعة محليًا على النسبة الأكبر من تراخيص ومبيعات السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان العديد من توكيلات السيارات الأوروبية والكورية عن عدم توافر طرازاتهم المستوردة لأجل غير مسمى.

كانت عدة شركات سيارات هى «غبور أوتو، والمنصور، والشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، والمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيان إيجيبت، ونيسان موتور إيجيبت، وعز العرب للسيارات، ناشونال موتورز» أخطرت موزعيها بتوقف تسليمات حصص الموزعين من بعض المركبات لأجل غير مسمى.

وتضمنت قائمة الطرازات غير المتوافرة «هيونداى توسان – إلنترا CN7 – أوبل جراند لاند – كيا سبورتاج – جراند سيراتو – أكسيد – سورينتو – سكودا أوكتافيا – نيسان قشقاى – جوك – DS7 – يس3 – إيجل 580، وغيرها».

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يوليو الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 نيسان صني 1287 2 شيرى أريزو 5 508 3 شيرى تيجو 7 498 4 إم جى 5 365 5 شيرى تيجو 3 333 6 بى واى دى F3 327 7 فيات تيبو 300 8 سوزوكى ديزاير 244 9 بيجو 3008 233 10 إم جى ZS 217 11 نيسان سنترا 209 12 لادا جرانتا 201 13 كيا اكسيد 193 14 هيونداى إلنترا CN7 186 15 تويوتا بيلتا 186 16 رينو ميجان 186 17 رينو داستر 173 18 إم جى 6 160 19 مرسيدس C180 146 20 هيونداى بايون 145 21 تويوتا كورولا 142 22 نيسان قشقاي 141 23 شيرى تيجو 7 برو 119 24 هافال H6 109 25 تويوتا فورتشنر 109

المصدر – الإدارة العامة للمرور

إعداد ـ المال